عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

احذروا الطقس خلال الأيام القادمة.. ماذا سيحدث في الأسبوع الأخير من برمودة؟

الطقس ودرجات الحرارة
الطقس ودرجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال الأسبوع الأخير من شهر برمودة، الذي ينتهي في 8 مايو الجاري.

ومن المتوقع أن يكون الطقس معتدلاً نهاراً على مدن الساحل الشمالي، ومائلاً للحرارة إلى حار على مناطق الدلتا والقاهرة وشمال الصعيد، أما في جنوب الصعيد، فمن المتوقع أن يكون الطقس حاراً إلى شديد الحرارة.

بيان مهم بشأن الطقس في الأسبوع الأخير من «برمودة».. والأرصاد: «احتفظوا بالجواكت»
الطقس ودرجات الحرارة

طقس الأسبوع الأخير من برمودة

تتوقع الأرصاد أيضاً نشاط الرياح في شكل هبات متقطعة على الدلتا والوجه البحري والظهير الصحراوي والقاهرة، في حين تكون معتدلة في المجمل وتنشط أحياناً على الوجه البحري وشمال الصعيد.

أما في الليل، فمن المتوقع أن يكون الطقس لطيفاً إلى مائلاً للبرودة في الدلتا والظهير الصحراوي، ومعتدلاً في باقي الأنحاء. 

ونصحت الأرصاد الجوية بالاحتفاظ بالجواكت عند الخروج في الساعات المتأخرة من الليل أو الصباح الباكر، لمواجهة انخفاض درجة الحرارة الصغرى وتجنب الإصابة بنزلات البرد خلال تلك الفترة من العام.

وتوقعت الأرصاد الجوية اليوم، الخميس 2 مايو 2024، أن يكون الطقس حارًا نهارًا في معظم المناطق، ومائلًا للحرارة على السواحل الشمالية.

txt

تعرف على حالة الطقس اليوم الخميس 2 مايو 2024

txt

الطقس غدا.. نشاط رياح على السواحل والأجواء معتدلة بمعظم المحافظات

وحذرت الأرصاد الجوية من تشكل شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة، خاصة القريبة من المسطحات المائية في مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وناشدت الأرصاد قائدي السيارات توخي الحذر والالتزام بالسرعات المحددة وتقليل السرعة، مع التوقف الكامل عن القيادة في حالة انعدام الرؤية الأفقية على الطرق.

وأشارت خرائط الطقس إلى نشاط الرياح في مناطق محددة من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

أما حالة البحرين، فتوقعت الأرصاد أن يكون البحر المتوسط معتدلًا، مع ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، وأن تكون الرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة للبحر الأحمر، فمن المتوقع أن تكون الحالة المائية معتدلة، مع ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، وأن تكون الرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الاثنين 17-7 -2023 في مصر - جريدة المال
درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة اليوم

  • القاهرة 30 18
  • 6 أكتوبر 31 17
  • بنهــــا 29 17
  • دمنهور 29 16
  • وادي النطرون 30 17
  • كفر الشيخ 28 16
  • المنصورة 28 16
  • الزقازيق 30 17
  • شبين الكوم 29 16
  • طنطا 28 16
  • دمياط 24 18
  • بورسعيد 25 17
  • الإسماعيلية 31 16
  • السويس 30 18
  • العريش 26 16
  • رفح 23 18
  • رأس سدر 31 18
  • نخل 28 13
  • كاترين 24 12
  • الطور 30 22
  • طابا 28 21
  • شرم الشيخ 33 25
  • الإسكندرية 25 16
  • العلمين 24 15
  • مطروح 23 13
  • السلوم 24 15
  • سيوة 30 18
  • رأس غارب 32 23
  • الغردقة 33 23
  • سفاجا 34 24
  • مرسى علم 34 25
  • شلاتين 32 23
  • حلايب 28 24
  • أبورماد 29 23
  • رأس حدربة 28 24
  • الفيوم 31 17
  • بني سويف 30 16
  • المنيا 31 16
  • أسيوط 31 15
  • سوهاج 32 19
  • قنا 35 21
  • الأقصر 34 22
  • أسوان 35 22
  • الوادى الجديد 34 21
  • أبوسمبل 35 21
الطقس الأرصاد الجوية درجات الحرارة درجات الحرارة اليوم برمودة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 3 جنيهات وتراجع جديد منتظر|مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن بالبنوك

500 جنيه في يوم| الذهب يفاجئ السوق بحركة جديدة.. وعيار 21 يتراجع

الأنبوبة خلصت عليهم.. وفاة 3 أطفال ووالدتهم بالدقهلية| تفاصيل صادمة

هرب من على المواسير عاريا.. سائق يضبط زوجته في أحضان جزار بالمنيب

علاقة مع عجوز التجمع.. اعترافات خطيرة لمنة الله بالقاهرة الجديدة

التحريض على الفسق والفجور.. القبض على حليمة بولند وترحيلها للسجن

الخطيب يطالب خالد بيبو بتغليظ عقوبة افشة .. فماذا حدث ؟

ميدو يوجه نصيحة لـ محمد عبد المنعم.. تعرف عليها

موضوعات متعلقة

تعرف على حالة الطقس اليوم الخميس 2 مايو 2024

الطقس غدا.. نشاط رياح على السواحل والأجواء معتدلة بمعظم المحافظات

العظمى بالقاهرة 30.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

ترشيحاتنا

مصدر أمنى يكشف حقيقة اختطاف طـ.فل وتعذيبه

محافظ الفيوم: «الملاذ الآمن للحياة البرية» فرصة لتنمية المجتمع المحلي بمركز يوسف الصديق

شوبير يكشف حقيقة تفاوض الأهلي مع محمد صبحي حارس الزمالك

حسن شحاتة: مستمرون في تنفيذ توجيهات الرئيس للارتقاء بقيم العمل والحوار الاجتماعي

حسن شحاتة: أنفقنا 812 مليون جنيه على الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة

الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا خلال احتفالية عيد العمال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفول النابت أكثر فائدة من المدمس.. اعرف الفرق والقيمة الغذائية

قائمة تخلو من شيكابالا.. الزمالك المنتشي أفريقيا يواجه طموحات البنك الأهلي

احتفلي مع أسرتك بشم النسيم.. طريقة عمل سلطة الرنجة بالرمان والليمون

جوزيه كان يحكم الأهلي وليس حسن حمدي.. تصريحات الحضري المثيرة للجدل تتصدر الترند

فيديو

فتاك| اعتراف خطير من شركة لقاح أسترازينكا.. وطبيب يكشف الحقيقة

آمال ماهر تجري بروفاتها الأخيرة استعدادا لحفل الغد في جدة

مات أمام الجميع.. كبير الأطباء الشرعيين يفجر مفاجأة حول وفاة محمد مرسي

ادعت أنها مريم العذراء وأنها تلقت تكليفا إلهيا.. مضيفة تونسية تتخلص من صغيرتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

اﻟﻤﺰﻳﺪ