احذروا الطقس خلال الأيام القادمة.. ماذا سيحدث في الأسبوع الأخير من برمودة؟

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال الأسبوع الأخير من شهر برمودة، الذي ينتهي في 8 مايو الجاري.

ومن المتوقع أن يكون الطقس معتدلاً نهاراً على مدن الساحل الشمالي، ومائلاً للحرارة إلى حار على مناطق الدلتا والقاهرة وشمال الصعيد، أما في جنوب الصعيد، فمن المتوقع أن يكون الطقس حاراً إلى شديد الحرارة.

الطقس ودرجات الحرارة

طقس الأسبوع الأخير من برمودة

تتوقع الأرصاد أيضاً نشاط الرياح في شكل هبات متقطعة على الدلتا والوجه البحري والظهير الصحراوي والقاهرة، في حين تكون معتدلة في المجمل وتنشط أحياناً على الوجه البحري وشمال الصعيد.

أما في الليل، فمن المتوقع أن يكون الطقس لطيفاً إلى مائلاً للبرودة في الدلتا والظهير الصحراوي، ومعتدلاً في باقي الأنحاء.

ونصحت الأرصاد الجوية بالاحتفاظ بالجواكت عند الخروج في الساعات المتأخرة من الليل أو الصباح الباكر، لمواجهة انخفاض درجة الحرارة الصغرى وتجنب الإصابة بنزلات البرد خلال تلك الفترة من العام.

وتوقعت الأرصاد الجوية اليوم، الخميس 2 مايو 2024، أن يكون الطقس حارًا نهارًا في معظم المناطق، ومائلًا للحرارة على السواحل الشمالية.

وحذرت الأرصاد الجوية من تشكل شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة، خاصة القريبة من المسطحات المائية في مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وناشدت الأرصاد قائدي السيارات توخي الحذر والالتزام بالسرعات المحددة وتقليل السرعة، مع التوقف الكامل عن القيادة في حالة انعدام الرؤية الأفقية على الطرق.

وأشارت خرائط الطقس إلى نشاط الرياح في مناطق محددة من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

أما حالة البحرين، فتوقعت الأرصاد أن يكون البحر المتوسط معتدلًا، مع ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، وأن تكون الرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة للبحر الأحمر، فمن المتوقع أن تكون الحالة المائية معتدلة، مع ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، وأن تكون الرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة اليوم