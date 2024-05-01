الطقس غدا.. نشاط رياح على السواحل والأجواء معتدلة بمعظم المحافظات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا، يشهد استمرار الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب أنحاء البلاد، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

ويظل الطقس معتدل خلال ساعات الليل، وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

بينما يستمر التحذير من نشاط الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

حالة الطقس غدا

ويشهد الطقس غدا، وجود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 للعظمى والصغرى 20 درجة

السواحل الشمالية 26 للعظمى والصغرى 18 درجة

جنوب سيناء 35 للعظمى والصغرى 23 درجة

شمال الصعيد 32 للعظمى والصغرى 17 درجة

جنوب الصعيد 37 للعظمى والصغرى 23 درجة