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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

حر ولا برد| تحذير هام من الأرصاد الجوية للمواطنين.. انخفاض درجات الحرارة

صدى البلد

تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، هذا ما حذرت منه هيئة الأرصاد الجوية من الظواهر الجوية وحالة الطقس  المتوقعة اليوم، الأحد 28 أبريل، وحتى يوم الجمعة 3 مايو 2024.

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية صورا للأقمار الصناعية وخرائط الطقس، حيث تشير إلى وجود سحب رعدية على مناطق من خليج العقبة وجنوب سيناء ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، يصاحبه سقوط  أمطار متفاوتة الشدة.

وقالت نشرة هيئة الأرصاد الجوية إن حالة الطقس بالبلاد، تشهد خلال هذه الفترة تحسنا ملحوظا في درجات الحرارة على أنحاء البلاد كافة، باستثناء بعض العواصف الترابية والرمال المثارة على بعض المناطق.

الأرصاد: طقس الأحد حار نهارا 

وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس اليوم، متوقع أن يكون حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ودافئ على السواحل الشمالية، بينما شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ويكون الطقس مائلا للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يشهد الطقس اليوم، فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، فجاءت كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 للعظمى والصغرى 18 درجة.
السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 17 درجة.
جنوب سيناء 33 للعظمى والصغرى 23 درجة.
شمال الصعيد 33 للعظمى والصغرى 18 درجة.
جنوب الصعيد 37 للعظمى والصغرى 23 درجة. 

وكشف  آخر إصدار لصور الأقمار الصناعية، التابعة لهيئة الأرصاد الجوية أن السحب الرعدية على مناطق من خليج العقبة وجنوب سيناء ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر تتساقط معها أمطار متفاوتة الشدة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد 28 أبريل، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة علي جنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأرصاد توضح الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية، فهناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. 

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وفق بيان هيئة الأرصاد.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأحد، على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 31 18
العاصمة الإدارية 32 17
6 أكتوبر 32 17
بنهــــا 31 18
دمنهور 31 17
وادي النطرون 30 17
كفر الشيخ 30 17
المنصورة 31 18
الزقازيق 31 18
شبين الكوم 31 17
طنطا 30 17
دمياط 24 17
بورسعيد 25 18
الإسماعيلية 31 16
السويس 30 15
العريش 26 15
رفح 25 15
رأس سدر 30 20
نخل 29 13
كاترين 26 12
الطور 29 20
طابا 29 19
شرم الشيخ 33 24
الإسكندرية 24 17
العلمين 24 16
مطروح 23 15
السلوم 24 14
سيوة 30 15
رأس غارب 31 22
الغردقة 32 22
سفاجا 32 23
مرسى علم 33 25
شلاتين 32 24
حلايب 29 23
أبو رماد 29 23
رأس حدربة 30 24
الفيوم 32 18
بني سويف 32 18
المنيا 32 17
أسيوط 33 18
سوهاج 34 21
قنا 36 23
الأقصر 37 23
أسوان 37 24
الوادي الجديد 35 20
أبوسمبل 36 24

الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية هيئة الطقس

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