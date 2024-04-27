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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: أمطار رعدية تؤثر على هذه المناطق وتستمر حتى الأحد

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر

نشرت هيئة الأرصاد، صورا للأقمار الصناعية وخرائط الطقس،  تشير إلى وجود سحب رعدية على مناطق من خليج العقبة وجنوب سيناء ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، يصاحبه سقوط  أمطار متفاوتة الشدة.

وتشهد حالة الطقس بالبلاد، خلال هذه الفترة تحسنا ملحوظا في درجات الحرارة على أنحاء البلاد كافة، باستثناء بعض العواصف الترابية والرمال المثارة على بعض المناطق.

وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس غدا، متوقع أن يكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ودافئ على السواحل الشمالية، بينما شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ويكون الطقس مائلا للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبحسب هيئة الأرصاد، فإنه من المتوقع أن يشهد الطقس غدا، فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، يصاحب ذلك نشاطا للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد، فجاءت كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 للعظمى والصغرى 18 درجة.
السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 17 درجة.
جنوب سيناء 33 للعظمى والصغرى 23 درجة.
شمال الصعيد 33 للعظمى والصغرى 18 درجة.
جنوب الصعيد 37 للعظمى والصغرى 23 درجة. 

الطقس حالة الطقس الطقس غدا هيئة الأرصاد درجات الحرارة

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