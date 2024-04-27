أخبار التوك شو.. السيسي يزور الأكاديمية العسكرية بالعاصمة الإدارية.. تحذيرات عاجلة من هيئة الأرصاد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى:



مفاجأة حوّل طقس الـ48 ساعة القادمة.. وآخر مستجدات أسعار الذهب والدولار|أخبار تهمك

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم السبت، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.



السيسي يستمع لآراء طلبة الأكاديمية العسكرية ويثني على تجهيز الصالات والمباني| شاهد

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية لـ العاصمة الإدارية الجديدة.



صفقة جديدة.. مقترح مصري بإطلاق سراح 40 محتجزا إسرائيليا.. تفاصيل

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الأغلبية في حكومة نتنياهو تؤيد صفقة جديدة اقترحتها مصر وتم نقلها لحمـ ـاس بهدف التوصل لاتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين ووقف إطلاق النار بقطاع غزة .



الرئيس السيسي يزور الأكاديمية العسكرية بالعاصمة الإدارية.. فيديو

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية للعاصمة الإدارية الجديدة.



مشادة على الهواء.. رشا مجدي لـ عضو شعبة المواد الغذائية: «متقهرنيش»| شاهد

وقعت مشادة على الهواء بين مذيعي قناة “صدى البلد” وأحمد غريب، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، خلال حديثهم عن ضبط أسعار السلع الغذائية وجشع التجار، والسلع التي زادت بشكل كبير جدا دون مبرر.



تحذيرات عاجلة من هيئة الأرصاد الجوية لمواطني تلك المحافظات

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم، السبت، ودرجات الحرارة المتوقعة.

استاذ الصحة: مصر خالية من أي حالة شلل أطفال منذ 2004

قال إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إنَّ وزارة الصحة تحتفل هذا العام بمرور 50 عاماً على إطلاق خطة شاملة للتطعيمات ضد شلل الأطفال.



%15 أسئلة مقالية.. إمتحانات الثانوية العامة 2024 ورقية بنظام البابل شييت

كشف الكاتب الصحفي محمد الشرقاوي، المتخصص في شؤون وزارة التربية والتعليم، عن نظام إمتحانات الثانوية العامة هذا العام.



عيار 24 بـ3542 جنيها| تعرف على أسعار الذهب اليوم السبت 27/4/2024

استعرض برنامج «صباح البلد»، تقديم الإعلامية رشا مجدي ونهاد سمير المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم، السبت.



رياح وأمطار رعدية تضرب هذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر المتوقعة اليوم، السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.