رياح وأمطار رعدية تضرب هذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر المتوقعة اليوم، السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن موجة ارتفاعات درجات الحرارة بدأت في الانتهاء منذ أمس، الجمعة، لافتة إلى أنه خلال فترة الليل زادت البرودة بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، بجانب وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.



طقس اليوم السبت

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى تشهد استقرارًا في الأحوال الجوية ومتوقع استمراره على مدار الأيام المقبلة.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن العظمى تسجل 31 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وبعض المناطق من محافظات شمال الصعيد، بينما يسود طقس دافئ مائل للحرارة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط ويسود طقس شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، وذلك خلال فترة النهار.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه اليوم متوقع وجود نشاط في حركة الرياح في جميع أنحاء الجمهورية ويعمل على تلطيف الأجواء ليلا، منوهة إلى أنه قد يكون مثيرا للرمال والأتربة على المحافظات الجنوبية التي يوجد عليها سحب رعدية بشكل كبير.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من أن اليوم أيضًا متوقع استمرار عدم استقرار الأحوال الجوية على المناطق الجنوبية، حيث تستمر الأمطار على وسط وجنوب الصعيد وخليج العقبة ومناطق من جنوب سيناء، وستكون الأمطار من خفيفة لمتوسطة ورعدية وقد تصل لحد السيول نظرًا للطبيعة الجبلية لهذه المناطق.