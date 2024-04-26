عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة حول طقس الساعات المقبلة وآخر مستجدات أسعار الذهب والدولار.. أخبار تهمك

خدمات تهمك
خدمات تهمك

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل3577 جنيها للجرام.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3130 جنيها.

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2682 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 25040 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.96 جنيه للبيع و 47.83 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 51.26 جنيه للبيع، و 51.11 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 59.55 جنيه للبيع، و 59.46 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.78 جنيه للبيع، 12.75 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 155.84 جنيه للبيع، و 155.17 جنيه للشراء.

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن اليوم الجمعة سيشهد انخفاضا في قيم الحرارة بأغلب محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال صعيد مصر.


وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «تنخفض قيم الحرارة بمعدل 4 إلى 5 درجات في معظم محافظات الشمالية مقارنة بأمس وأول أمس».

 


وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية: «نتأثر بامتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما يعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب جزءً من أشعة الشمس على مدار اليوم، وبالتالي تقل قيم الحرارة، كما أن أغلب مصادر الكتل الهوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط معتدلة بشكل كبير في قيم حرارتها». 


وأوضحت: «المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 29 درجة مئوية، وبالتالي، فإن أجواء اليوم ربيعية مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وبعض مناطق شمال الصعيد». 
 

وجاءت أسعار الخضراوات  اليوم الجمعة في مصر كالتالي:


الطماطم 5 جنيهات للكيلو

البطاطس 12 جنيها للكيلو

الخيار 5  جنيهات

الباذنجان 5 جنيهات

الفلفل الرومي 9 جنيهات

الكوسة 5.5  جنيه

الملوخية 8 جنيات

الفاصوليا 8 جنيهات

بسلة 18 جنيها

البصل 22 جنيها

 

وجاءت أسعار الفاكهة  اليوم الجمعة كالتالي:
الجوافة 17  جنيها
البرتقال 19 جنيها
يوسفي 12 جنيها 
كانتلوب 12 جنيها 
الفراولة 11 جنيها

الذهب الذهب اليوم عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 18 سعر الدولار اليوم الأرصاد الأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل رفض الشناوي الجلوس احتياطيًّا.. مفاجأة في قائمة الأهلي لمباراة مازيمبي

60 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف.. والبيض يسجل هذا الثمن

وقف تخفيف الأحمال في هذا الموعد..عقوبات تواجه موظفي الكهرباء حال قيامهم بهذا الإجراء

مفاجأة غير سعيدة لتجار الذهب

كهربا يرحل عن الأهلي.. أمر عاجل لجماهير الأحمر

12 درجة والأمطار رعدية|الشتاء يعود بقوة والأرصاد تفجر مفاجأة عن الساعات المقبلة

تعليق صادم من رئيس نادي سموحة على انضمام موديست للفريق

صابرين : طلاقي لا يهم أحدا غيري وممكن أتزوج مرة أخرى

ترشيحاتنا

صادر له قرار إزالة من 1993.. أول صور لعقار الخليفة المنهار.. خاص

مصدر أمني رفيع المستوى: استمرار الاتصالات مع إسرائيل للوصول إلى اتفاق هدنة في غزة

محفوظة في كل الظروف.. مفتي الجمهورية: مصر محل تشريف وعناية من الله

حوافز ومكافآت| وظائف جديدة بوزارة الشباب ..تعرف على شروط التعيين

الأمم المتحدة : تصعيد حاد في التوتر بين الأطراف المسلحة شمال دارفور

بيان رسمي كشف الحقيقة.. غضب بسبب تعاون بلوجر مع مجلة أزهرية لتعليم الأطفال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضعي الخيار على فروة الرأس.. والنتيجة تدهشك

مرض مؤلم يصيب العين ويتسبب في جفافها.. تعرف على أعراضه

مي كساب تستعرض رشاقتها بفستان أنيق

في عيد ميلادها الـ 71 .. إطلالات أثارت الجدل لـ فيفي عبده

فيديو

سقطت في دولة عربية.. سيدة هندية تهرب من الشرطة منذ 1993

يهدد الحياة.. تحذير من تناول البطيخ بهذه المواصفات

بإمكانيات لن تجعلك تندم على شرائها.. تسريبات تكشف بطارية Galaxy Buds3 Pro

مصرية أشعلت الاحتجاجات في جامعة كولومبيا.. فمن هي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ