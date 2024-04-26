مفاجأة حول طقس الساعات المقبلة وآخر مستجدات أسعار الذهب والدولار.. أخبار تهمك

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل3577 جنيها للجرام.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3130 جنيها.

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2682 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 25040 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.96 جنيه للبيع و 47.83 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 51.26 جنيه للبيع، و 51.11 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 59.55 جنيه للبيع، و 59.46 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.78 جنيه للبيع، 12.75 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 155.84 جنيه للبيع، و 155.17 جنيه للشراء.

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن اليوم الجمعة سيشهد انخفاضا في قيم الحرارة بأغلب محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال صعيد مصر.



وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «تنخفض قيم الحرارة بمعدل 4 إلى 5 درجات في معظم محافظات الشمالية مقارنة بأمس وأول أمس».



وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية: «نتأثر بامتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما يعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب جزءً من أشعة الشمس على مدار اليوم، وبالتالي تقل قيم الحرارة، كما أن أغلب مصادر الكتل الهوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط معتدلة بشكل كبير في قيم حرارتها».



وأوضحت: «المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 29 درجة مئوية، وبالتالي، فإن أجواء اليوم ربيعية مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وبعض مناطق شمال الصعيد».



وجاءت أسعار الخضراوات اليوم الجمعة في مصر كالتالي:



الطماطم 5 جنيهات للكيلو

البطاطس 12 جنيها للكيلو

الخيار 5 جنيهات

الباذنجان 5 جنيهات

الفلفل الرومي 9 جنيهات

الكوسة 5.5 جنيه

الملوخية 8 جنيات

الفاصوليا 8 جنيهات

بسلة 18 جنيها

البصل 22 جنيها

وجاءت أسعار الفاكهة اليوم الجمعة كالتالي:

الجوافة 17 جنيها

البرتقال 19 جنيها

يوسفي 12 جنيها

كانتلوب 12 جنيها

الفراولة 11 جنيها