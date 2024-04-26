عواصف رملية وترابية بهذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن اليوم هناك انخفاضات في قيم درجات الحرارة عن أمس الخميس، موضحة أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو.

وأضافت « عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية»، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن البلاد تتأثر بسحب وتتأثر بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا.

ولفتت إلى أن درجة الحرارة اليوم تسجل 29 درجة، وأن الجو ربيعي، وأن البلاد في فترة المساء تتأثر بالبرودة، وأن اليوم هناك نشاط رياح على معظم محافظات الجمهورية، وأن سرعة الرياح تتراوح بين 30 لـ 40 كيلو متر على الساعة.

وأشارت إلى أن نشاط الرياح سيكون مثير للرمال والأتربة بالمناطق الجنوبية من البلاد، ومناطق من جنوب سيناء والوادي الجديد، وأن القاهرة لن تتأثر برمال،ولكن المحافظات الجنوبية ستتأثر وعلى المواطنين وتحديدًا مرضى الحساسية توخي الحذر.