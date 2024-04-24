عواصف رملية وترابية.. الأرصاد تنصح مرضى الحساسية بتجنب الخروج من المنزل

حذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، مرضى الحساسية من الخروج من المنزل دون ارتداء الكمامة، وذلك بسبب العاصفة الترابية والرملية، التي تؤثر على البلاد اليوم وغدًا.

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن اليوم هناك ارتفاع كبير في درجات الحرارة، تجاوزت الـ 40 درجة، وعلى المواطنين، الحصول على زجاجة مياه أثناء الخروج في الشارع، بسبب حرارة الجو الشديدة.

وأضافت « عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية»، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن البلاد تتاثر بكتل هوائية صحراوية، وهناك مرتفع جوي ينتج عنه اشعة شمس شديدة، وأن اليوم درجة الحرارة ستكون الأعلى خلال هذا الفصل.

ولفتت إلى أن درجة الحرارة في فترة الليل اليوم ستكون مرتفعة، وسيكون هناك نشاط للرياح اليوم، وأن هذا سيكون معه عواصف رملية وأتربة، وستكون هذه العواصف مؤثرة على القاهرة.

وكشفت أن درجة الحرارة غدًا تنخفض 5 درجات، ولكن غدًا سيكون هناك عواصف ترابية، و من يوم الجمعة سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة، وسيكون هناك أمطار رعدية.