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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الذروة اليوم.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

الأرصاد
الأرصاد

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن اليوم هو ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، وأن هيئة الأرصاد حذرت من هذه الارتفاعات وطالبت المواطنين بتوخي الحذر، وأن يحرص على مواطن على تناول المياه بكميات كبيرة اليوم.

 

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على قناة تن، أن درجة الحرارة اليوم تعتبر الأعلى خلال فصل الربيع، حيث تصل درجة الحرارة لـ 41 درجة.

ولفتت إلى أن درجة الحرارة في الصعيد ستكون 42 درجة، وأن البلاد تتأثر بعواصف ترابية ورملية، وأن مرضى الحساسية عليهم ارتداء كمامة حالة الخروج من المنزل، وتحديدًا خلال الساعات المقبلة.

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