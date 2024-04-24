أمطار رعدية.. الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، موعد انكسار الموجة الحارة التي تضرب البلاد خلال هذه الأيام، بعد وصول درجة الحرارة اليوم لـ 41.

وقالت: “عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية”، إن البلاد من يوم الجمعة بعد غد، ستشهد انخفاض في درجات الحرارة، وسيكون هناك أمطار رعدية على بعض المناطق الجنوبية، الأمطار ستكون بين متوسطة لـ خفيفة.

حالة الطقس اليوم

وأضافت “عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية”، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن البلاد تتاثر بكتل هوائية صحراوية، وهناك مرتفع جوي، ولكن يوم الجمعة سيكون هناك منخفض جوي يضرب البلاد.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة ستنخفض لـ 30، ولذلك على الجميع متابعة التغيرات في درجات الحرارة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن الجمهورية:

درجات الحرارة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 41 29

العاصمة الإدارية 41 28

6 أكتوبر 40 24

بنهــا 41 29

دمنهور 38 27

وادى النطرون 41 28

كفر الشيخ 38 27

المنصورة 38 26

الزقازيق 41 29

شبين الكوم 40 25

طنطا 39 27

دمياط 31 22

بورسعيد 31 21

الإسماعيلية 40 27

السويس 41 27

العريش 39 18

رفح 39 17

رأس سدر 35 21

نخل 37 21

كاترين 30 18

الطور 34 23

طابا 35 25

شرم الشيخ 37 27

الإسكندرية 37 24

العلمين الجديدة 36 23

مطروح 23 18

السلوم 23 17

سيوة 36 19

رأس غارب 35 25

الغردقة 36 26

سفاجا 37 25

مرسى علم 36 25

شلاتين 36 24

حلايب 33 25

أبو رماد 35 23

رأس حدربة 31 25

الفيوم 41 29

بني سويف 42 24

المنيا 42 29

أسيوط 43 29

سوهاج 43 28

قنا 43 28

الأقصر 42 29

أسوان 42 30

الوادى الجديد 40 25

أبوسمبل 42 25



