عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمطار رعدية.. الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

أمطار رعدية
أمطار رعدية

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، موعد انكسار الموجة الحارة التي تضرب البلاد خلال هذه الأيام، بعد وصول درجة الحرارة اليوم لـ 41.

txt

هل تتعرض القاهرة لعاصفة رملية اليوم ؟ .. تفاصيل و تحذير عاجل من الأرصاد

txt

الأرصاد: تحذير بسبب سوء الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة.. وذروة الموجة غدا

وقالت: “عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية”، إن البلاد من يوم الجمعة بعد غد، ستشهد انخفاض في درجات الحرارة، وسيكون هناك أمطار رعدية على بعض المناطق الجنوبية، الأمطار ستكون بين متوسطة لـ خفيفة.

حالة الطقس اليوم

وأضافت “عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية”، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن البلاد تتاثر بكتل هوائية صحراوية، وهناك مرتفع جوي، ولكن يوم الجمعة سيكون هناك منخفض جوي يضرب البلاد.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة ستنخفض لـ 30، ولذلك على الجميع متابعة التغيرات في درجات الحرارة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن الجمهورية:

درجات الحرارة اليوم

العظمى الصغرى
القاهرة 41 29
العاصمة الإدارية 41 28 
6 أكتوبر 40 24
بنهــا 41 29
دمنهور 38 27
وادى النطرون 41 28
كفر الشيخ 38 27
المنصورة 38 26
الزقازيق 41 29
شبين الكوم 40 25
طنطا 39 27
دمياط 31 22
بورسعيد 31 21
الإسماعيلية 40 27
السويس 41 27
العريش 39 18
رفح 39 17
رأس سدر 35 21
نخل 37 21
كاترين 30 18
الطور 34 23
طابا 35 25 
شرم الشيخ 37 27
الإسكندرية 37 24
العلمين الجديدة 36 23
مطروح 23 18
السلوم 23 17
سيوة 36 19
رأس غارب 35 25
الغردقة 36 26
سفاجا 37 25
مرسى علم 36 25
شلاتين 36 24
حلايب 33 25
أبو رماد 35 23
رأس حدربة 31 25
الفيوم 41 29
بني سويف 42 24
المنيا 42 29
أسيوط 43 29
سوهاج 43 28
قنا 43 28
الأقصر 42 29
أسوان 42 30
الوادى الجديد 40 25
أبوسمبل 42 25


 

الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة أمطار رعدية درجة الحرارة حالة الطقس اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حفل الأهرامات المثير للجدل .. ماذا شهدت منطقة أبو الهول ليلة أمس؟

هل تتعرض القاهرة لعاصفة رملية اليوم ؟ .. تفاصيل و تحذير عاجل من الأرصاد

علاقة مُحرّمة.. فصل جديد في قضية مقتـ.ـل طبيب بالتجمع الخامس.. بعد قليل

النوم عن صلاة الفجر.. الإفتاء: سببه 4 كلمات شيطانية فاحذروها

مزيد من التراجع.. أسعار الدواجن تواصل الهبوط اليوم بالمزارع والأسواق

رغم إصابته بالصليبي.. احتفال خاص بـ «محمد شكري» في الأهلي

جريمة بشعة| ماذا فعل عامل الدليفري في الرضيعة “جانيت”؟!.. والمتهم: "عندي ميول للأطفال"

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يسجل مفاجأة جديدة

ترشيحاتنا

8 أيام تبدأ من الغد.. اعرف مواعيد إجازات شم النسيم وأعياد الربيع والعمال

بعد إقرار المساعدات.. الصين تحذر من التعاون العسكري الأمريكي مع تايوان

أدخر مبلغا لمصاريف الزواج فهل عليه زكاة مال.. الإفتاء تجيب

السياحة والآثار : إضافة 4012 غرفة فندقية جديدة بالربع الأول من 2024

حاول إنهاء حياة عامل في الشارع وادعى الجنون.. قرار عاجل من المحكمة

الذروة اليوم.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرض شائع بين الأطفال المولودين حديثا.. اكتشف أعراضه

الجو هيقلب| الأرصاد تحذر من ضربات الشمس وهذا موعد استقرار الطقس

كوب من الليمون قبل النوم.. ماذا يفعل لجسمك؟

نصائح لإقامة حفل عيد ميلاد مفاجئ لصديقك

فيديو

حكايات رامز جلال مع المقالب من قبل الشهرة

كان حقيقي.. محمد سلامة يكشف كواليس مشهد حلق إلهام صفي الدين شعرها

تراجع جديد في أسعار الزيت والسكر والأرز

توقعات بخفض أسعار الفائدة في مصر بهذه النسبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ