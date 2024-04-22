تحذير من الأرصاد بسبب سوء الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من الطقس خلال الساعات المقبلة، ومن المقرر أن تبدأ ذروة ارتفاع درجات الحرارة خلالها ليسود طقس حار على أنحاء البلاد كافة.

وأوضحت هيئة الأرصاد حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، وتوقعت ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، بقيم تتراوح من 6 إلى 7 درجات، مشيرة إلى أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة سيكون يوم الأربعاء، وتسجل العظمى في القاهرة الكبرى نحو 40 درجة مئوية.

وكشفت هيئة الأرصاد أن سبب ارتفاع درجات الحرارة في الأيام المقبلة يرجع إلى تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعملان على رفع درجات الحرارة.

وحذرت هيئة الأرصاد مرضى الحساسية والجيوب الأنفية من حالة الطقس، بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة اعتبارا من غدٍ الثلاثاء الذي يشهد نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق فى أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

وتوقعت هيئة الأرصاد استمرار نشاط رياح مثيرة للأتربة غدًا الثلاثاء لكن سيكون مؤثرًا بشكل كبير على الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية ما قد يسبب تدهور وانخفاض في الرؤية الأفقية، فيما يشهد يوم الأربعاء أتربة عالقة في طبقات الجو، على أن تعود الحالة الجوية للتحسن اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.

يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمال الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل ليلًا على أنحاء البلاد كافة.

وأضافت هيئة الأرصاد في بيانها أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء على محافظات مصر ومدنها:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 38 26

العاصمة الإدارية 39 25

6 أكتوبر 39 24

بنهــــا 38 25

دمنهور 37 24

وادي النطرون 39 23

كفر الشيخ 33 33

المنصورة 38 25

الزقازيق 39 26

شبين الكوم 38 25

طنطا 38 24

دمياط 32 22

بورسعيد 27 22

الإسماعيلية 38 23

السويس 38 24

العريش 30 18

رفح 29 17

رأس سدر 39 24

نخل 36 21

كاترين 29 18

الطور 34 23

طابا 34 25

شرم الشيخ 37 25

الإسكندرية 37 25

العلمين 38 24

مطروح 38 24

السلوم 39 21

سيوة 40 25

رأس غارب 35 25

الغردقة 36 26

سفاجا 36 25

مرسى علم 35 25

شلاتين 34 24

حلايب 32 25

أبو رماد 35 23

رأس حدربة 31 25

الفيوم 39 24

بني سويف 39 24

المنيا 40 23

أسيوط 40 24

سوهاج 39 25

قنا 40 25

الأقصر 41 26

أسوان 42 26

الوادى الجديد 40 25

أبوسمبل 40 25