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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا /الثلاثاء/ طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمال الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حارعلى السواحل الشمالية الشرقية.. بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على الأنحاء كافة.


وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة 
تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق غرب البلاد.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 38 26
العاصمة الإدارية 39 25
6 أكتوبر 39 24
بنهــــا 38 25 
دمنهور 37 24
وادي النطرون 39 23
كفر الشيخ 33 33
المنصورة 38 25 
الزقازيق 39 26 
شبين الكوم 38 25
طنطا 38 24
دمياط 32 22 
بورسعيد 27 22
الإسماعيلية 38 23
السويس 38 24
العريش 30 18
رفح 29 17
رأس سدر 39 24
نخل 36 21 
كاترين 29 18
الطور 34 23
طابا 34 25
شرم الشيخ 37 25
الإسكندرية 37 25
العلمين 38 24
مطروح 38 24
السلوم 39 21
سيوة 40 25
رأس غارب 35 25
الغردقة 36 26
سفاجا 36 25
مرسى علم 35 25
شلاتين 34 24
حلايب 32 25
أبو رماد 35 23 
رأس حدربة 31 25
الفيوم 39 24
بني سويف 39 24
المنيا 40 23
أسيوط 40 24
سوهاج 39 25
قنا 40 25 
الأقصر 41 26
أسوان 42 26
الوادى الجديد 40 25
أبوسمبل 40 25

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 41 26
المدينة المنورة 37 24 
الرياض 34 20
المنامة 31 25
أبوظبي 36 23
الدوحة 34 24
الكويت 36 24
دمشق 32 15
بيروت 25 20
عمان 32 19
القدس 31 21
غزة 26 20
بغداد 34 21
مسقط 32 26
صنعاء 24 13
الخرطوم 41 26
طرابلس 20 12
تونس 20 12
الجزائر 15 8
الرباط 25 9
نواكشوط 28 20

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 26 13
إسطنبول 22 15
إسلام آباد 31 18
نيودلهى 37 24 
جاكرتا 33 25
بكين 22 9
كوالالمبور 34 25
طوكيو 21 14 
أثينا 23 14
روما 16 7
باريس 12 5
مدريد 17 5
برلين 10 1
لندن 11 4
مونتريال 16 3
موسكو 14 3 
نيويورك 17 11
واشنطن 22 12
أديس أبابا 25 13

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