تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار.. فيديو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:



عواصف مستمرة حتى الخميس.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. فيديو

حذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من نشاط الرياح التي تؤثر على البلاد بداية من اليوم، وقالت إن هذه الرياح سيكون مصاحبا لها الرمال والأتربة، وعلى الجميع توخي الحذر.

وأضافت « عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية»، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن العاصفة الترابية والرملية ستؤثر على البلاد لـ يوم الخميس المقبل، وأن نشاط الرياح يكون معه ارتفاع في درجات الحرارة.

ولفتت إلى أن البلاد تتأثر بـ منخفض صحراوي، وأن غدًا سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة بنسبة 7 درجات، وأن ذروة الارتفاع في درجة الحرارة ستكون يوم الأربعاء، ودرجة الحرارة ستصل لـ 41.



العقوبات تصل للحبس.. التموين توجه رسالة قوية للتجار المخالفين لأسعار الخبز السياحي

أكد أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، أنه اعتبارا من اليوم، سيتم تنفيذ خفض أسعار الخبز السياحي، مشيرا إلى أن رغيف الخبز 80 جراما سيصل إلى 150 قرشا، في حين أن سعره كان 3 جنيهات، بينما سيصل سعر الرغيف وزن 40 جراما إلى 75 قرش، ورغيف وزن 25 جراما سيصل سعره إلى 50 قرشا.

وقال أحمد كمال، خلال تصريحات لفضائية "دي أم سي"، إن سعر رغيف الفينو وزن 50 جراما إلى 150 قرشا، والرغيف وزن 35 جراما سيصل إلى 1 جنيه، مؤكدا أن من يخالف تلك الأسعار سيتعرض لعقوبات تصل للحبس.

وتابع المتحدث بأسم وزارة التموين، أن الانخفاض في أسعار الخبز وصل لـ 35%، مؤكدا أن المواطن يمكنه التواصل مع جهاز حماية المستهلكك أو منظومة الشكاوي 16528.



بعد حظر «التيك توك».. «حرب الإنترنت» تشتعل بين الولايات المتحدة والصين

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا تداعيات حرب الإنترنت، وذلك تحت عنوان «بعد حظر «التيك توك».. «حرب الإنترنت» تشتعل بين الولايات المتحدة والصين ».

اتهامات بالتجسس ومخاوف أمنية وتهديدات للأمن القومي اشعلت معارك ساسية واقتصادية ودبلوماسية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بينما يدور في فلكها صراعا تكنولوجيا بين أكبر المنصات والتطبيقات الرقمية بين البلدين الكبيرين.

«تيك توك» عملاق التكنولوجيا المملوك لشركة صينية وقف خلف تفاقم الأزمة وتجددها ووصولها إلى طاولة صنع القرار الأمريكي بعد سنوات من الوعيد والشد والجذب، وأقر الكونجرس قراره المتضمن بحظر التطبيق داخل حدود الولايات المتحدة إذ لم تقطع الشبكات الاجتماعية صلتها بالشركة الأم الصينية، وهما خياران أحلاهم مُر إما بالحظر الشامل أو العمل بمعزل عن الصين.



لعدم وجود غدد عرقية.. ارتفاع درجات الحرارة يؤثر على الثروة الداجنة| شاهد



أكدت الدكتور ولاء إبراهيم، مدير الإدارة العامة للدواجن، أن العالم يتعرض خلال تلك الفترة لظاهرة التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن مصر خلال العام الماضي تعرضت لارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة، والتي من شأنها تؤثر على الثروة الداجنة.

وقالت ولاء إبراهيم، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم “نهاد سمير و عبيدة”، إن البيئة المحيطة بالدواجن لو أعلى من المعدلات الطبيعية ستتأثر بها، إضافة إلى الرطوبة، والتي من شأنها لها تأثير سلبي كبير.

رضا عبد العال يعلن مفاجأة بشأن عدم مشاركة موديست بمباراة مازيمبي

وجه رضا عبد العال لاعب الزمالك السابق ومنتخب مصر، رسالة لجماهير الأهلي، وقال إن النادي الأهلي قدم مباراة قوية في المباراة الأولى أمام فريق مازيمبي وننتظر المباراة الثانية في القاهرة.

وقال خلال تصريحات على قناة تن، إن ملعب المباراة الذي تم عليه المباراة صعب للغاية، ولكن نجوم الأهلي تعاملوا مع المباراة بجدية، وكان في يد الأهلي الفوز بالمباراة، بأكثر من فرصة مميزة.

وأشار إلى أن توقيت المباراة كان صعب للغاية، حيث كانت المباراة الساعة 3 عصرًا، وأن هناك فرق بدوري أبطال أفريقيا يتم تحديد المباراة للأهلي في تمام الساعة 3 عصرًا.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين 22 أبريل 2024



https://www.elbalad.news/6178535

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، اليوم الاثنين 22-4-2024، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأثنين 22 -4-2024



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.45 جنيه للبيع و 48.31 جنيه للشراء.

أسعار الذهب اليوم الإثنين 22 أبريل 2024.. وهذه قيمة عيار 21



استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الإثنين 22-4-2024.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سجل سعر الذهب اليوم الاثنين

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل3726 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3260 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2794 جنيها للجرام.

بشأن الأجور.. اتحاد عمال مصر يوجه رسالة مهمة لشركات القطاع الخاص

أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن الشركات الصغيرة والتي لا تتجاوز عدد عمالها عن 10 أفراد غير ملزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ولكن الشركات الكبرى خلال شهر مايو القادم سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وقال مجدي البدوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم “نهاد سمير و عبيدة”، أن وزير العمل أكد أن الشركات التي لم تطبق الحد الأدنى للأجور سيتم تطبيق غرامة عليها من 100 جنيه لـ 500 جنيه على العامل الواحد.

وتابع نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أنه لا يمكن إغلاق المنشأة أو الشركة، لأنه في تلك الحالة تضر بالعامل وليس صاحب المنشأة، مؤكدا أن وزارة القوى العاملة هي المنوط بها متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور.

جوتيريش يناشد دول العالم لدعم الأونروا بشكل فعال

أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أنه يقبل توصيات المراجعة المستقلة لعمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وذلك وفقا لنبأ عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”

وأشار جوتيريش إلى أنه يناشد دول العالم دعم أونروا بشكل فعال باعتبارها شريان حياة للاجئي فلسطين في المنطقة.