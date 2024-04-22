العقوبات تصل للحبس.. التموين توجه رسالة قوية للتجار المخالفين لأسعار الخبز السياحي

أكد أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، أنه اعتبارا من اليوم، سيتم تنفيذ خفض أسعار الخبز السياحي، مشيرا إلى أن رغيف الخبز 80 جراما سيصل إلى 150 قرشا، في حين أن سعره كان 3 جنيهات، بينما سيصل سعر الرغيف وزن 40 جراما إلى 75 قرش، ورغيف وزن 25 جراما سيصل سعره إلى 50 قرشا.

وقال أحمد كمال، خلال تصريحات لفضائية "دي أم سي"، إن سعر رغيف الفينو وزن 50 جراما إلى 150 قرشا، والرغيف وزن 35 جراما سيصل إلى 1 جنيه، مؤكدا أن من يخالف تلك الأسعار سيتعرض لعقوبات تصل للحبس.

وتابع المتحدث بأسم وزارة التموين، أن الانخفاض في أسعار الخبز وصل لـ 35%، مؤكدا أن المواطن يمكنه التواصل مع جهاز حماية المستهلكك أو منظومة الشكاوي 16528.