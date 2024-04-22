التطبيق من اليوم.. بدء تطبيق انخفاض أسعار الخبز السياحي والفينو

أكد خالد فكري، المتحدث الرسمي لشعبة مخابز القاهرة، أن قرار تطبيق خفض أسعار الخبز صدر بالأمس، ولكن سيتم تطبيقه بدءا من اليوم، مشيرا إلى أن المواطنين يمكن إبلاغ منظومة الشكاوي من أسعار الخبز عبر الخط الساخن 16528.

وقال خالد فكري، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلاميات “رشا مجدي و عبيدة”، أن رغيف الخبز 80 جراما سيصل إلى 150 قرشا، في حين أن سعره كان 3 جنيهات، بينما سيصل سعر الرغيف وزن 40 جراما إلى 75 قرش، ورغيف وزن 25 جراما سيصل سعره إلى 50 قرشا.

وتابع المتحدث الرسمي لشعبة مخابز القاهرة، إن سعر الرغيف وزن 50 جراما إلى 150 قرشا، ورغيف وزن 35 جراما إلى 1 جنيه.