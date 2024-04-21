بنسبة 45%.. تعرف على أسعار الخبز السياحي بعد تفعيل مبادرة خفضها

أكد مقدمو برنامج "صباح البلد"، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه بدءا من اليوم، الأحد، تم تفعيل مبادرة خفض أسعار الخبز السياحي، خاصة أن هناك عددا كبيرا من المواطنين لا يمتلك بطاقة تموينية ويحصل على الخبز خارج الدعم.

وقالت رشا مجدي، خلال تقديمها برنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن سعر الخبز سينخفض من 30% لـ 45%، مع مراعاة تكلفة الإنتاج المدخلات لكل نوع والأحجام.

وأضاف مقدمو برنامج “صباح البلد”، أن سعر رغيف الخبز وزن 80 جراما سيصل إلى 150 قرشا، في حين أن سعره كان 3 جنيهات، بينما سيصل سعر الرغيف وزن 40 جراما إلى 75 قرش، ورغيف وزن 25 جراما سيصل سعره إلى 50 قرشا.

أما على مستوى الخبز الأفرنجي، فسيصل سعر الرغيف وزن 50 جراما إلى 150 قرشا، ورغيف وزن 35 جراما إلى 1 جنيه.