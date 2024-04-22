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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بشأن الأجور.. اتحاد عمال مصر يوجه رسالة مهمة لشركات القطاع الخاص

الأجور
الأجور

أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن الشركات الصغيرة والتي لا تتجاوز عدد عمالها عن 10 أفراد غير ملزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ولكن الشركات الكبرى خلال شهر مايو القادم سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور.

 

وقال مجدي البدوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم “نهاد سمير و عبيدة”،  أن وزير العمل أكد أن الشركات التي لم تطبق الحد الأدنى للأجور سيتم تطبيق غرامة عليها من 100 جنيه لـ 500 جنيه على العامل الواحد.

 

وتابع نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أنه لا يمكن إغلاق المنشأة أو الشركة، لأنه في تلك الحالة تضر بالعامل وليس صاحب المنشأة، مؤكدا أن وزارة القوى العاملة هي المنوط بها متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور.

 

وأشار مجدي البدوي إلى أن العامل عليه أن يتقدم بمذكرة أو شكوى للجنة الشكاوي للمجلس القومي للأجور أو مديرية القوى العاملة التابع لها.

مجدي البدوي اتحاد عمال مصر الحد الأدنى للأجور الشركات المنشاة

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