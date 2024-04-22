عواصف مستمرة حتى الخميس.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. فيديو

حذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من نشاط الرياح التي تؤثر على البلاد بداية من اليوم، وقالت إن هذه الرياح سيكون مصاحبا لها الرمال والأتربة، وعلى الجميع توخي الحذر.

وأضافت « عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية»، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن العاصفة الترابية والرملية ستؤثر على البلاد لـ يوم الخميس المقبل، وأن نشاط الرياح يكون معه ارتفاع في درجات الحرارة.

ولفتت إلى أن البلاد تتأثر بـ منخفض صحراوي، وأن غدًا سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة بنسبة 7 درجات، وأن ذروة الارتفاع في درجة الحرارة ستكون يوم الأربعاء، ودرجة الحرارة ستصل لـ 41.



وكشفت أن البلاد ستشهد بداية من اليوم ارتفاعات تدريجية في قيم الحرارة، وسترتفع قيمة الحرارة العظمى عن الأمس بـ3 إلى 4 درجات بسبب التأثر بامتداد لكتل هوائية صحراوية، كما أن المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا يعمل بشكل كبير على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وارتفاع قيم الحرارة.

وأضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي ودينا شرف: "الأجواء ستكون حارة نهارا، والعظمى على القاهرة الكبرى ستكون 33 درجة مئوية، وفي فترة الظهيرة، ستكون الأجواء ربيعية حارة في معظم الأنحاء مثل القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية".

وتابعت، أن الأجواء ستكون شديدة الحرارة في المناطق الجنوبية بجنوب الصعيد في فترة النهار، وخلال فترة الليل مع غياب أشعة الشمس سنبدأ تدريجيا نشعر بتحسن في فترة الحرارة وتبدأ البرودة في الاختفاء والأجواء في فترة الليل ستكون معتدلة في معظم محافظات الجمهورية، كما سيشهد اليوم نشاطا في بعض الأماكن مثير لبعض الرمال والأتربة أقصى غرب البلاد.



وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 33 20

العاصمة الإدارية 33 20

6 أكتوبر 34 19

بنهــــا 33 20

دمنهور 33 20

وادي النطرون 33 20

كفر الشيخ 31 19

المنصورة 31 19

الزقازيق 32 19

شبين الكوم 32 20

طنطا 31 19

دمياط 24 17

بورسعيد 25 17

الإسماعيلية 33 18

السويس 32 19

العريش 26 16

رفح 25 15

رأس سد ر 32 19

نخل 30 16

كاترين 26 12

الطور 29 21

طابا 28 20

شرم الشيخ 34 23

الإسكندرية 31 20

العلمين 31 20

مطروح 30 21

السلوم 33 24

سيوة 35 25

رأس غارب 32 21

الغردقة 33 22

سفاجا 32 21

مرسى علم 34 23

شلاتين 31 21

حلايب 28 22

أبو رماد 29 22

رأس حدربة 28 23

الفيوم 35 20

بني سويف 35 20

المنيا 35 21

أسيوط 34 20

سوهاج 36 21

قنا 37 22

الأقصر 38 23

أسوان 38 23

الوادي الجديد 36 24

أبوسمبل 37 22