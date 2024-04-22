عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عواصف مستمرة حتى الخميس.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. فيديو

عواصف
عواصف

 حذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من نشاط الرياح التي تؤثر على البلاد بداية من اليوم، وقالت إن هذه الرياح سيكون مصاحبا لها الرمال والأتربة، وعلى الجميع توخي الحذر.

txt

مع تقلبات الطقس.. تحذيرات خلال العاصفة الترابية وارتفاع درجات الحرارة

txt

تنبيه من الأرصاد.. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

وأضافت « عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية»، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن العاصفة الترابية والرملية ستؤثر على البلاد لـ يوم الخميس المقبل، وأن نشاط الرياح يكون معه ارتفاع في درجات الحرارة.

ولفتت إلى أن البلاد تتأثر بـ منخفض صحراوي، وأن غدًا سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة بنسبة 7 درجات، وأن ذروة الارتفاع في درجة الحرارة ستكون يوم الأربعاء، ودرجة الحرارة ستصل لـ 41. 


وكشفت أن البلاد ستشهد بداية من اليوم ارتفاعات تدريجية في قيم الحرارة، وسترتفع قيمة الحرارة العظمى عن الأمس بـ3 إلى 4 درجات بسبب التأثر بامتداد لكتل هوائية صحراوية، كما أن المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا يعمل بشكل كبير على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وارتفاع قيم الحرارة.

وأضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي ودينا شرف: "الأجواء ستكون حارة نهارا، والعظمى على القاهرة الكبرى ستكون 33 درجة مئوية، وفي فترة الظهيرة، ستكون الأجواء ربيعية حارة في معظم الأنحاء مثل القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية".

وتابعت، أن الأجواء ستكون شديدة الحرارة في المناطق الجنوبية بجنوب الصعيد في فترة النهار، وخلال فترة الليل مع غياب أشعة الشمس سنبدأ تدريجيا نشعر بتحسن في فترة الحرارة وتبدأ البرودة في الاختفاء والأجواء في فترة الليل ستكون معتدلة في معظم محافظات الجمهورية، كما سيشهد اليوم نشاطا في بعض الأماكن مثير لبعض الرمال والأتربة أقصى غرب البلاد.


وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على محافظات ومدن مصر:
المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 33 20
العاصمة الإدارية 33 20
6 أكتوبر 34 19
بنهــــا 33 20 
دمنهور 33 20
وادي النطرون 33 20
كفر الشيخ 31 19
المنصورة 31 19 
الزقازيق 32 19 
شبين الكوم 32 20
طنطا 31 19
دمياط 24 17 
بورسعيد 25 17
الإسماعيلية 33 18
السويس 32 19
العريش 26 16
رفح 25 15
رأس سد ر 32 19
نخل 30 16 
كاترين 26 12
الطور 29 21
طابا 28 20
شرم الشيخ 34 23
الإسكندرية 31 20
العلمين 31 20
مطروح 30 21
السلوم 33 24
سيوة 35 25
رأس غارب 32 21
الغردقة 33 22
سفاجا 32 21
مرسى علم 34 23
شلاتين 31 21
حلايب 28 22
أبو رماد 29 22 
رأس حدربة 28 23
الفيوم 35 20
بني سويف 35 20
المنيا 35 21
أسيوط 34 20
سوهاج 36 21
قنا 37 22 
الأقصر 38 23
أسوان 38 23
الوادي الجديد 36 24
أبوسمبل 37 22

 

 

الأرصاد الجوية نشاط الرياح الأرصاد الرمال والاتربة العاصفة الترابية والرملية العاصفة الترابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من المحكمة في مقتل الإعلامية شيماء جمال .. تفاصيل

أمير هشام: لقجع وراء تمسك الشيبي بالاستمرار في قضيته ضد حسين الشحات

60 جنيهاً.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بعد موجة التراجع المستمرة

ابعد عن شيكابالا .. ناقد رياضي يحذر إبراهيم سعيد في منشور مثير

التنمية المحلية: أبلكيشن جديد على التليفون المحمول للتقديم علي التصالح في مخالفات البناء

طارق السعيد: مشوفتش حاجة وحشة من الأهلي وتصريحاتي ضده كانت بالأمر

ملابس عشرينات .. إلهام شاهين ببنطلون ضيق يثير الجدل بالسوشيال ميديا

اعتداء على القيم الأسرية.. قرار عاجل من النقض ضد شيري هانم وابنتها

ترشيحاتنا

بيراميدز في الصدارة وموقف الأهلي والزمالك| ترتيب الدوري المصري

عصابات الهاجاناه الص.هيونية.. كيف شكلت النواة الأولى لجيش الاحتلال الإسرائيلي؟

منتشر بين الناس.. الصحة العالمية تحذر من جائحة خطيرة بسبب فيروس متوطن

وسط أنباء متضاربة عن الهجمات.. مسيرة تستهدف قاعدة عين الأسد الأمريكية بالعراق

عواصف مستمرة حتى الخميس.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. فيديو

تلبية لدعوة محمد بن زايد.. سلطان عمان يبدأ زيارة دولة إلى الإمارات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمايوه.. مي كساب تثير الجدل في العوامة

حقيقة وجود بطيخ مسرطن بالأسواق.. الزراعة ترد.. ونقيب الفلاحين يحذر

ملابس تكشف رشاقتها.. ياسمين عبد العزيز تشعل السوشيال ميديا| شاهد

سلامة الغذاء تكشف أسباب اصفرار الثوم المخزن

فيديو

محمود سعد: آخر مرة زرت صلاح السعدني من 4 أعوام .. ولم يكن في قوته

قرار صادم.. ليفربول يتخذ إجراءً غريبا ضد محمد صلاح بعد خسارته أمام أتالانتا الإيطالي

متشتريش دلوقتي| الغرف التجارية تؤكد انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية في هذا الموعد

لمدة أسبوع .. سر مقاطعة البورسعيدية للأسماك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

اﻟﻤﺰﻳﺪ