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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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احذروا الحرارة تتجاوز الـ40.. الأرصاد تعلن مفاجأة للمواطنين خلال ساعات

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة ستسجل 41 درجة يوم الأربعاء المقبل، وأن هذه الفترة هناك ارتفاعات في درجات الحرارة أيام الثلاثاء والأربعاء.

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وأضافت أن البلاد تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، وسيكون هنا استمرار نشاط الرياح، ولذلك على الجميع الحذر من هذه الموجة التي تؤثر على درجات الحرارة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.

 

وكشفت أن البلاد ستشهد بداية من اليوم ارتفاعات تدريجية في قيم الحرارة، وسترتفع قيمة الحرارة العظمى عن الأمس بـ3 إلى 4 درجات بسبب التأثر بامتداد لكتل هوائية صحراوية، كما أن المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا يعمل بشكل كبير على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وارتفاع قيم الحرارة.

وأضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي ودينا شرف: "الأجواء ستكون حارة نهارا، والعظمى على القاهرة الكبرى ستكون 33 درجة مئوية، وفي فترة الظهيرة، ستكون الأجواء ربيعية حارة في معظم الأنحاء مثل القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية".

وتابعت، أن الأجواء ستكون شديدة الحرارة في المناطق الجنوبية بجنوب الصعيد في فترة النهار، وخلال فترة الليل مع غياب أشعة الشمس سنبدأ تدريجيا نشعر بتحسن في فترة الحرارة وتبدأ البرودة في الاختفاء والأجواء في فترة الليل ستكون معتدلة في معظم محافظات الجمهورية، كما سيشهد اليوم نشاطا في بعض الأماكن مثير لبعض الرمال والأتربة أقصى غرب البلاد. 
 

الأرصاد الأرصاد الجوية درجة الحرارة الرياح محافظات الرمال والاتربة

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