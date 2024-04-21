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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجو هيقلب نار| الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة في هذا الموعد

صدى البلد

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب البلاد بينما يسود طقس معتدل ليلا على الأنحاء كافة.

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الأرصاد: طقس الغد حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 33 درجة

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بشرى سارة للمواطنين حول أسعار السلع.. وتحركات جديدة في سعر الذهب.. وتحذيرات من الأرصاد| أخبار تهمك

 

الأرصاد تعلن الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

ويشهد طقس البلاد موجة شديدة الحرارة اعتبارا من يوم الأربعاء حتى نهاية الأسبوع، وتصل درجة الحرارة إلى 40 درجة على القاهرة الكبرى، و41 درجة على محافظات جنوب البلاد، نتيجة تأثر البلاد بمرتفع جوي وكتل هوائية صحراوية، وفق بيان هيئة الأرصاد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية. 

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 33 20
العاصمة الإدارية 33 20
6 أكتوبر 34 19
بنهــــا 33 20 
دمنهور 33 20
وادي النطرون 33 20
كفر الشيخ 31 19
المنصورة 31 19 
الزقازيق 32 19 
شبين الكوم 32 20
طنطا 31 19
دمياط 24 17 
بورسعيد 25 17
الإسماعيلية 33 18
السويس 32 19
العريش 26 16
رفح 25 15
رأس سد ر 32 19
نخل 30 16 
كاترين 26 12
الطور 29 21
طابا 28 20
شرم الشيخ 34 23
الإسكندرية 31 20
العلمين 31 20
مطروح 30 21
السلوم 33 24
سيوة 35 25
رأس غارب 32 21
الغردقة 33 22
سفاجا 32 21
مرسى علم 34 23
شلاتين 31 21
حلايب 28 22
أبو رماد 29 22 
رأس حدربة 28 23
الفيوم 35 20
بني سويف 35 20
المنيا 35 21
أسيوط 34 20
سوهاج 36 21
قنا 37 22 
الأقصر 38 23
أسوان 38 23
الوادي الجديد 36 24
أبوسمبل 37 22

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 39 26
المدينة المنورة 38 25 
الرياض 38 22
المنامة 34 25
أبوظبي 36 25
الدوحة 35 26
الكويت 33 24
دمشق 28 12
بيروت 22 17
عمان 25 13
القدس 26 14
غزة 23 16
بغداد 33 18
مسقط 31 27
صنعاء 26 14
الخرطوم 42 26
طرابلس 22 16
تونس 21 13
الجزائر 17 10
الرباط 24 11
نواكشوط 29 18

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 23 7
إسطنبول 22 14
إسلام آباد 30 17
نيودلهي 37 24 
جاكرتا 33 25
بكين 26 13
كوالالمبور 34 26
طوكيو 19 15 
أثينا 21 13
روما 18 9
باريس 13 3
مدريد 20 5
برلين 7 1-
لندن 10 5
مونتريال 8 2-
موسكو 17 10 
نيويورك 15 7
واشنطن 17 6
أديس أبابا 26 13

الأرصاد هيئة الأرصاد الظواهر الجوية رياح موجة شديدة الحرارة

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