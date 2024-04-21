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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تؤثر على البلاد.. والحرارة تتخطى الـ 40 درجة

حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس على مدار الـ 72 ساعة المقبلة.

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وأوضحت “غانم” خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الأحد، أن الطقس يشهد حالة من الاستقرار حتى غدا الإثنين، لتشهد البلاد موجة شديدة الحرارة اعتبارا من يوم الأربعاء حتى نهاية الأسبوع، وتصل درجة الحرارة إلى 40 درجة على القاهرة الكبرى، و41 درجة على محافظات جنوب البلاد، وذلك نتيجة تأثر البلاد بمرتفع جوي وكتل هوائية صحراوية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على زيادة فترة سطوع أشعة الشمس، حيث تسود أجواء حارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد وبعض الأماكن من شمال سيناء، بينما تسود أجواء دافئة على السواحل الشمالية المحافظات المطلة على البحر المتوسط وأجواء شديدة الحرارة على المناطق الجنوبية وذلك خلال فترة النهار.
 

أجواء مائلة للبرودة ليلًا

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه فور غياب أشعة الشمس ودخول ساعات الليل تسود أجواء مائلة للبرودة على معظم الأنحاء، لافتة إلى أن نشاط الرياح لن يكون ملحوظًا بشكل كبير وغير مثير للرمال والأتربة.
 

الأرصاد الأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة صدى البلد توك شو

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