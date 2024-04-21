عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: طقس الغد حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 33 درجة

صدى البلد

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا /الاثنين/ طقس حار نهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري و السواحل الشمال الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافيء على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب البلاد بينما يسود طقس معتدل ليلا على الأنحاء كافة. 


وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية. 


وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 33 20
العاصمة الإدارية 33 20
6 أكتوبر 34 19
بنهــــا 33 20 
دمنهور 33 20
وادي النطرون 33 20
كفر الشيخ 31 19
المنصورة 31 19 
الزقازيق 32 19 
شبين الكوم 32 20
طنطا 31 19
دمياط 24 17 
بورسعيد 25 17
الإسماعيلية 33 18
السويس 32 19
العريش 26 16
رفح 25 15
رأس سد ر 32 19
نخل 30 16 
كاترين 26 12
الطور 29 21
طابا 28 20
شرم الشيخ 34 23
الإسكندرية 31 20
العلمين 31 20
مطروح 30 21
السلوم 33 24
سيوة 35 25
رأس غارب 32 21
الغردقة 33 22
سفاجا 32 21
مرسى علم 34 23
شلاتين 31 21
حلايب 28 22
أبو رماد 29 22 
رأس حدربة 28 23
الفيوم 35 20
بني سويف 35 20
المنيا 35 21
أسيوط 34 20
سوهاج 36 21
قنا 37 22 
الأقصر 38 23
أسوان 38 23
الوادي الجديد 36 24
أبوسمبل 37 22

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 39 26
المدينة المنورة 38 25 
الرياض 38 22
المنامة 34 25
أبوظبي 36 25
الدوحة 35 26
الكويت 33 24
دمشق 28 12
بيروت 22 17
عمان 25 13
القدس 26 14
غزة 23 16
بغداد 33 18
مسقط 31 27
صنعاء 26 14
الخرطوم 42 26
طرابلس 22 16
تونس 21 13
الجزائر 17 10
الرباط 24 11
نواكشوط 29 18

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 23 7
إسطنبول 22 14
إسلام آباد 30 17
نيودلهي 37 24 
جاكرتا 33 25
بكين 26 13
كوالالمبور 34 26
طوكيو 19 15 
أثينا 21 13
روما 18 9
باريس 13 3
مدريد 20 5
برلين 7 1-
لندن 10 5
مونتريال 8 2-
موسكو 17 10 
نيويورك 15 7
واشنطن 17 6
أديس أبابا 26 13

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

14 جنيها|انهيار أسعار الأرز الشعير بعد موجة الغلاء.. وهذا ثمن كيلو الأبيض

نشروا أخبارا كاذبة.. النيابة تحيل 11 متهما للمحاكمة في واقعة طالبة العريش

وظائف الكهرباء.. التخصصات المطلوبة وكيفية التقديم

الذهب يودع 2800 جنيه| تراجع أسعار الأصفر بعد قفزة كبيرة وعيار 21 مفاجأة

صدمة للزمالك من رابطة الأندية| عقوبات قاسية للفارس الأبيض.. ومفاجأة في تقرير إبراهيم نورالدين

السوشيال ميديا تتشح بالأسود| السر وراء وفاة البلوجر روكا.. حكاية حادث كوبري الحرفيين

خبير لوائح يفجر مفاجأة عن إيقاف القيد للزمالك 3 فترات.. تفاصيل

حسين لبيب: هذا اللاعب مفيش زيه في مصر ولا المنطقة العربية

ترشيحاتنا

لماذا تحظى الانتخابات الهندية لاختيار الحكومة باهتمام عالمي؟.. أعرف الإجابة

حكم مصري يدير نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات

كتائب القسام تطلق 20 صاروخا.. صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات شمال إسرائيل

الأرصاد: طقس الغد حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 33 درجة

عزاء عمدة الدراما المصرية| قرار مهم من المهن التمثيلية بشأن الراحل صلاح السعدني.. ومنع نجل شقيقه من السفر لهذا السبب

جيش الاحتلال ينهي عملية عسكرية دامـ ية في مخيم للاجئين بالضفة الغربية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قطعه 3 أجزاء| ق.اتل طالب الدقهلية يدلي بتفاصيل الجريمة قبل إحالته للمفتي

بفستان جريء.. آيتن عامر تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام |شاهد

أرخص سعر.. أسهل طريقة لاستيراد سيارة كهربائية من الخارج بدون وسيط

وزير الدفاع يشهد إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية لوحدات مدفعية الرئاسة العامة بنطاق المركزية العسكرية

فيديو

وزير الدفاع يشهد إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية لوحدات مدفعية الرئاسة العامة بنطاق المركزية العسكرية

اقفلوا الشبابيك.. تحذير رسمي من هجوم الذباب الصحراوي وهذه مخاطره |تغطية خاصة

الذهب يودع 2800 جنيه.. تراجع أسعار الأصفر بعد قفزة وعيار 21 مفاجأة

تصرف غريب بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي.. غضب جماهير تشيلسي من هذا اللاعب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حياة صوت أم كلثوم في كتاب !

اﻟﻤﺰﻳﺪ