بشرى سارة للمواطنين حول أسعار السلع.. وتحركات جديدة في سعر الذهب.. وتحذيرات من الأرصاد| أخبار تهمك

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة، منها الذهب والأرصاد، نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 21 -4-2024.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، اليوم الأحد 21-4-2024، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد 21 -4-2024

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.38 جنيه للبيع و 48.28 جنيه للشراء.

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، الأحد، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

انخفاض أسعار السلع.. قال الدكتور علاء عز، أمين عام الغرف التجارية، إن البلاد شهدت إصلاحات اقتصادية كبيرة على المستوى الكلي، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأنه لابد من وصول نتاج هذا الإصلاح إلى المواطن، وذلك من خلال انخفاض أسعار السلع.

أكد مقدمو برنامج "صباح البلد"، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه بدءا من اليوم، الأحد، تم تفعيل مبادرة خفض أسعار الخبز السياحي، خاصة أن هناك عددا كبيرا من المواطنين لا يمتلك بطاقة تموينية ويحصل على الخبز خارج الدعم.

قال الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، إن انفلونزا الطيور لا تنتقل بسهولة بين البشر ولكنها تنتقل بسهولة بين الحيوانات، موضحًا أن فيروس الأنفلونزا يجد صعوبة في أن يتحور.

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تخوض حربا شاملة ضد روسيا وتستخدم الأوكرانيين وقودا للمدافع، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

قال مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش، إن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يحاول من خلال الحرب الإسرائيلية تنفيذ عمليات إبادة جماعية بقطاع غزة.

أكد الدكتور علاء عز، أمين عام الغرف التجارية، أن التوجه كان خفض الأسعار في خلال أيام وليس أشهر؛ ولذلك تم التواصل مع كبار المنتجين والسلاسل التجارية لخفض أسعار السلع، وجاء على رأسها الزيت الذي انخفض سعره بنسبة 20%.



أكد المهندس تامر عبد النعيم، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن مصر حققت تقدما كبيرا في مجال تكنولوجيا المعلومات، وذلك بسبب وجود بنية تحتية قوية ووجود شبكات إتصالات قوية، ووجود بيئة داعمة للإستثمار.