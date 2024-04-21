خبير تكنولوجيا معلومات: مصر تقدمت 46 مركزا في تصنيفات الذكاء الاصطناعي

أكد المهندس تامر عبد النعيم، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن مصر حققت تقدما كبيرا في مجال تكنولوجيا المعلومات، وذلك بسبب وجود بنية تحتية قوية ووجود شبكات إتصالات قوية، ووجود بيئة داعمة للإستثمار.



وقال تامر عبد المنعم، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "دي أم سي"، أن المبادرات التي قامت بها الدولة في مجال الذكاء الإصطناعي، إضافة إلى وجود كفاءات بشرية متميزة مما عاطاها تميز في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وتابع خبير تكنولوجيا المعلومات، أن مصر تقدمت أكثر من 46 مركزا في تصنيفات الذكاء الإصطناعي العالمية، بسبب ما تم من انجازات في هذا القطاع بالدولة.