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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مزيد من الانخفاض.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار السلع

أرشيفية
أرشيفية

انخفاض أسعار السلع.. قال الدكتور علاء عز، أمين عام الغرف التجارية، إن البلاد شهدت إصلاحات اقتصادية كبيرة على المستوى الكلي، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأنه لابد من وصول نتاج هذا الإصلاح إلى المواطن، وذلك من خلال انخفاض أسعار السلع.

وأضاف “عز”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأحد، أن التوجه كان خفض الأسعار في خلال أيام وليس أشهر؛ ولذلك تم التواصل مع كبار المنتجين والسلاسل التجارية لخفض أسعار السلع، وجاء على رأسها الزيت الذي انخفض سعره بنسبة 20%.
 

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انخفاض أسعار السلع الأساسية

وأوضح أن متوسط انخفاض السلع وصل حوالي 22.2%، لافتًا إلى أن السلع الأساسية التي تهم المواطن، مثل الفول والعدس والزيت والمكرونة وغيرها وصلت نسبة الانخفاض فيها إلى 27% ومتوقع تجاوزها الـ 30%.

وذكر أمين عام الغرف التجارية أن أمس، السبت، شهد اجتماعًا مع وزير التموين مع منتجي الزيت، حيث تم التوافق على زيادة خصم إضافي، ووصلت نسبة الانخفاض إلى 36%، مؤكدًا أن الانخفاض سيظل مستمرًا على مدار الأيام القادمة.

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