مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وتحرك جديد لـ عيار 21| أخبار تهمك

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم السبت، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

سعر الذهب اليوم السبت:

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل3737 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3275 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2803 جنيهات للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 26160 جنيها.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 20-4-2024

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.38 جنيه للبيع و48.28 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 51.61 جنيه للبيع، و51.48 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 60.24 جنيه للبيع، و60.10 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.89 جنيه للبيع، 12.87 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 156.99 جنيه للبيع، و156.56 جنيه للشراء.

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن فصل الربيع عادة ما يعرف بالتقلبات الحادة والسريعة، موضحة أن اليوم متوقع وجود ارتفاعات طفيفة في قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار على معظم أنحاء الجمهورية، حيث تسجل العظمى 32 درجة مئوية على القاهرة الكبرى و36 درجة مئوية على المناطق الجنوبية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على زيادة فترة سطوع أشعة الشمس، حيث تسود أجواء حارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد وبعض الأماكن من شمال سيناء، بينما تسود أجواء دافئة على السواحل الشمالية المحافظات المطلة على البحر المتوسط وأجواء شديدة الحرارة على المناطق الجنوبية وذلك خلال فترة النهار.



3 ظواهر جوية

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه فور غياب أشعة الشمس ودخول ساعات الليل تسود أجواء مائلة للبرودة على معظم الأنحاء، لافتة إلى أنه بعد فترة الظهيرة هناك نشاط في حركة الرياح وهو نشاط نسبي غير مثير للرمال والأتربة.

ونوهت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية بأن هناك نشاط للرياح على البحر المتوسط، ما يؤدي إلى حدوث اضطراب في حركة الملاحة البحرية، لذلك حذرت من التعمق داخل البحر المتوسط نظرًا لوجود اضطرابات، مشيرة إلى أن ظاهرة الشبورة المائية دائمًا ما تصاحب الاستقرار في الأحوال الجوية.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت:

العظمى الصغرى

القاهرة 32 - 18

شرم الشيخ 23 – 21

الإسكندرية 24 – 15

مطروح 22 – 15

بورسعد 26 - 17

حلايب 29 - 22

أسوان 36 - 21

