الأرصاد تزف خبرًا سارًا للمواطنين.. ومفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. أخبار تهمك

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل3725 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3260 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2794 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 26080 جنيه.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة :



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.38 جنيه للبيع و 48.28 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 51.61 جنيه للبيع، و 51.48 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 60.24 جنيه للبيع، و 60.10 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.89 جنيه للبيع، 12.87 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 156.99 جنيه للبيع، و 156.56 جنيه للشراء.

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن فصل الربيع يشهد تقلبات جوية حادة وسريعة وتغيرات كبيرة في حالة الجو من يوم لآخر.



وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين: «من المتوقع أن تستقر الأحوال الجوية اليوم بشكل كبير وأن تشهد البلاد تحسنا كاملا في الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية».



وتابعت: «الطقس في فترة النهار سيكون حارا وقيم درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية أو أعلى من المعدلات بنحو درجة إلى 2 درجة».



وواصلت: «العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار من المتوقع أن تسجل 29 درجة مئوية وبالتالي سيكون الطقس حارا نهارا في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والمناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد».



وتعرضت البلاد خلال الساعات الماضية لموجة من العواصف الترابية والرملية، ولكن الآن هناك تحسن، وكانت قد عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان: "أغلقوا النوافذ.. الذباب الصحراوي وصل إلى البلاد مع رياح الخماسين".

وجاء في التقرير أن خبراء الأرصاد حذروا من رياح الخماسين التي أثرت على البلاد خلال الساعات الماضية، وكان هناك تحذير من الذباب الصحراوي الذي دخل الأراضي.

أغلقوا النوافذ

وأوضح التقرير أن الذباب دخل البلاد مصاحب لرياح الخماسين، وخبراء الأرصاد طالبوا بغلق النوافذ من أجل منع دخول هذا الذباب المنازل.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة:

العظمى الصغرى

القاهرة 29 - 19

الإسكندرية 22 - 14

شرم الشيخ 34 - 22

مطروح 21 -16

أسوان 37 - 22

بورسعيد 22 - 16

حلايب 28 - 22

