تحرك طفيف في أسعار العملات الأجنبية بمصر

شهدت العملات الأجنبية تحرك طفيف أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الأسبوع، وكان الزيادة في سعر الدولار و الفرنك السويسري الأكبر بين العملات.

يستعرض "صدى البلد" في السطور التالية، حركة بيع وشراء العملات الأجنبية اليوم الجمعة 19 أبريل 2024 ختام تعاملات الأسبوع ، وفقا لآخر تحديثات من البنك المركزي، وبنكي مصر والأهلي مقابل سعر إغلاق الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع

أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الجمعة

تحرك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الجمعة ليسجل 48.28 جنيه للشراء و 48.38 جنيه للبيع مقابل 47.63 جنيه للبيع سعر إغلاق الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بزيادة 74 قرش.



وسجل سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي اليوم نحو 51.49 جنيه للشراء و 51.71 جنيه للبيع مرتفعا 61 قرش.

ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم 60.05 جنيه للشراء و 60.39 جنيه للبيع بزيادة 58 قرش.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم 52.99 جنيه للشراء 53.27 جنيه للبيع مقابل 52.37 جنيه الأحد الماضي مرتفعا 90 قرش.

أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر اليوم الجمعة

وارتفع سعر الدولار الأمريكي لنحو 48.28 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع مقابل 47.63 جنيه للبيع سعر إغلاق الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بزيادة 74 قرش.

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم نحو 51.49 جنيه للشراء و 51.71 جنيه للبيع مرتفعا 61 قرش.

بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم 60.09 جنيه للشراء و 60.39 جنيه للبيع بزيادة 58 قرش.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم 52.99 جنيه للشراء 53.27 جنيه للبيع مقابل 52.86 جنيه الأحد الماضي مرتفعا 41 قرش.

أسعار العملات في البنك المركزي اليوم الجمعة

بلغ سعر الدولار الأمريكي لنحو 48.26 جنيه للشراء و 48.40 جنيه للبيع مقابل 47.60 جنيه سعر الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بزيادة 80 قرش.

وصل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم إلى 51.53 جنيه للشراء و 51.69 جنيه للبيع مرتفعا 7 قروش.

سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم 60.19 جنيه للشراء و 60.39 جنيه للبيع بزيادة 18 قرش.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم 53.10 جنيه للشراء 53.28 جنيه للبيع بارتفاع 68 قرش .

والثلاثاء الماضي، عادت كافة البنوك العاملة في مصر للعمل مرة أخرى بعد عطلة عيد الفطر المبارك والتي استمرت نحو 6 أيام.