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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أغلقوا النوافذ

ضبابية في الرؤية.. رياح الخماسين تضرب مطروح والعلمين وتحذيرات من الأرصاد|فيديو

عواصف
عواصف

عرضت قناة العربية مصر تقريرًا فيديو بعنوان :" ضبابية في الرؤية.. رياح الخماسين تضرب مطروح والعلمين وتحذيرات من المحافظة".

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عواصف رملية وترابية تصل القاهرة بعد ساعات.. فيديو

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أغلقوا النوافذ.. تحذير عاجل بسبب الذباب الصحراوي القادم مع رياح الخماسين

وجاء في التقرير أن رياح الخماسين تضرب مطروح والعلمين، وحالة الجو صعبة، وهناك عواصف رملية تؤثر على الجميع، وهناك ضبابية في الرؤية.

 

كما عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان: "أغلقوا النوافذ.. الذباب الصحراوي وصل إلى البلاد مع رياح الخماسين".

وجاء في التقرير أن خبراء الأرصاد حذروا من رياح الخماسين التي أثرت على البلاد خلال الساعات الماضية، وكان هناك تحذير من الذباب الصحراوي الذي دخل الأراضي.

أغلقوا النوافذ 

وأوضح التقرير أن الذباب دخل البلاد مصاحب لرياح الخماسين، وأن خبراء الأرصاد طالبوا بغلق النوافذ من أجل منع دخول هذا الذباب المنازل.

وقالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم الخميس سيشهد انخفاضا في قيم الحرارة بمحافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بـ5 إلى 6 درجات.


وأضافت «عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، »،: «سنعود إلى الأجواء التي كنا عليها من قبل، فهي أجواء حارة نهارا بالقاهرة الكبرى، الوجه البحري، محافظات شمال الصعيد».


وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «الأجواء ستكون دافئة في السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وستكون الأجواء حارة في المحافظات الجنوبية، وبخاصة جنوب الصعيد، والعظمى على محافظات جنوب الصعيد ستكون 39 درجة مئوية».


وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ، إلى أن فترات الليل ستشهد بعض البرودة، وبخاصة فترة الليل المتأخر والصباح الباكر وفي المدن الجديدة والأماكن المفتوحة فيها الأجواء مائلة للبرودة في أغلب محافظات الجمهورية.
 

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تظل فرصة تأثر القاهرة الكبرى بالرمال المثارة الخفيفة قائمة خلال فترات الليل، من المتوقع أن  تتحسن الأجواء مع تقدم ساعات النهار ، ️ويسجل مستوى الرؤية على القاهرة الكبرى 2000 متر ودرجة الحرارة 23 درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس
القاهرة العظمى 30 الصغرى 18
العاصمة الإدارية العظمى 30، الصغرى 17
الإسكندرية العظمى 24، والصغرى 16
العلمين الجديدة العظمى 23 والصغرى 17
مطروح العظمى 23، الصغرى 15
شرم الشيخ العظمى 35 ، الصغرى 22
الغردقة العظمى 34،  الصغرى 21
أسيوط العظمى 34، الصغرى 17
سوهاج العظمى 36 الصغرى 19
قنا العظمى 37، الصغرى 20
الأقصر العظمى 38 الصغرى 21
أسوان العظمى 39 الصغرى 22

 

رياح الخماسين ضبابية مطروح مطروح والعلمين عواصف رملية عواصف

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