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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عواصف رملية وترابية تصل القاهرة بعد ساعات.. فيديو

العواصف الترابية
العواصف الترابية

رد الدكتور محمود القياتى عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، على سؤال هل ستتعرض مصر لموجة من الأمطار، مثل التي تحدث في الدول العربية، وقال إن مصر تشهد ارتفاعات في درجات الحرارة والقاهرة اليوم في فترة النهار تسجل 30 درجة، ويوم الأربعاء المقبل أي بعد 72 ساعة ستسجل 35 درجة.

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الأرصاد: احذروا تقلبات الطقس بعد 72 ساعة من الآن.. فيديو

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ولفت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إلى أن البلاد تتأثر بكتل هوائية جنوبية وهي المسببة لـ ارتفاع في درجات الحرارة، مع وجود مرتفع جوي يمنع وجود السحب، وحذر من العواصف الترابية والرملية التي تؤثر على البلاد يوم الأربعاء المقبل، وقال إن البلاد يوم الأربعاء ستتعرض لـ عواصف رملية وترابية، بالمناطق غرب الجمهورية، وقد تتعرض مناطق الوجه البحري، والقاهرة الكبرى لهذا العواصف.

وأشار عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إلى أن اليوم لن يكون هناك عواصف ترابية ولا رملية،ولكن العواصف ستكون يوم الأربعاء المقبل، يوم ذروة الارتفاع في درجات الحرارة.

بيان بدرجات الحرارة اليوم:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 30 18
العاصمة الإدارية 30 18
6 أكتوبر 31 17
بنهــــا 29 18 
دمنهور 29 17
وادي النطرون 31 18
كفر الشيخ 29 17
المنصورة 29 17 
الزقازيق 30 18 
شبين الكوم 30 18
طنطا 29 17
دمياط 25 16 
بورسعيد 24 17
الإسماعيلية 31 18
السويس 31 17
العريش 26 16
رفح 25 16
رأس سدر 26 18
نخل 28 17 
كاترين 23 10
الطور 29 20
طابا 27 18
شرم الشيخ 31 22
الإسكندرية 25 16
العلمين 24 16
مطروح 23 14
السلوم 24 14
سيوة 29 13
رأس غارب 31 20
الغردقة 31 20
سفاجا 30 21
مرسى علم 31 21
شلاتين 31 20
حلايب 28 22
أبو رماد 30 21 
رأس حدربة 29 21
الفيوم 30 15
بني سويف 31 15
المنيا 31 16
أسيوط 30 16
سوهاج 32 17
قنا 35 19 
الأقصر 35 19
أسوان 34 20
الوادي الجديد 33 19
أبوسمبل 34 19

العواصف الترابية العواصف الترابية والرملية بيان بدرجات الحرارة اليوم الأرصاد درجات الحرارة

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