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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد: احذروا تقلبات الطقس بعد 72 ساعة من الآن.. فيديو

صدى البلد

حذر الدكتور محمود القياتى عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بعد 72 ساعة من الآن. 

 وقال إن البلاد يوم الأربعاء ستشهد ارتفاعات في درجات الحرارة وسيكون معها عواصف ترابية ورملية، ودرجة الحرارة ستصل لـ 35 درجة ولكن من يوم الخميس ستنخفض درجات الحرارة وتصل لـ 29 درجة.

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الأرصاد: استمرار ارتفاع قيم الحرارة اليوم| شاهد

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تحذير من الأرصاد: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة غدا

وقال عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية،  إن البلاد تتأثر بكتل هوائية جنوبية وهي المسببة لـ ارتفاع في درجات الحرارة، مع وجود مرتفع جوي يمنع وجود السحب.

وأضاف عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية على قناة المحور، أن هناك دول مجاورة تتأثر بمنخفضات جوية، وهناك أمطار شديدة، ولكن في مصر هناك ارتفاع في درجات الحرارة.


ولفت إلى أن البلاد مستمرة في استقرار الأحوال الجوية، وأن درجة الحرارة تكون بين الـ 30 و الـ 35، ببعض مناطق الصعيد، موضحا أن الأربعاء المقبل سيكون ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، معلقًا :" درجة الحرارة يوم الأربعاء بالقاهرة ستصل لـ 35 خلال فترة النهار".

 

عواصف رملية وترابية


وأشار إلى أن البلاد يوم الأربعاء ستتعرض لـ عواصف رملية وترابية، بالمناطق غرب الجمهورية، وقد تتعرض مناطق الوجه البحري، والقاهرة الكبرى لهذه العواصف. 


وأوضح أن درجات الحرارة ستنخفض لـ 29 و30 من يوم الخميس، ولكن هناك فارق كبير بين درجات الحرارة في النهار والليل.
 

وقالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ اليوم الاثنين سيشهد استمرار لارتفاع قيم درجات الحرارة من درجة إلى 2 درجة.

وأضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى: "من المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية نهارا بسبب تأثرنا بالكتل الهوائية الصحراوية وهو ما يؤدي إلى ارتفاع قيم الحرارة".

امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا

وتابعت: " نشهد امتدادا لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، ما يساعد على ارتفاع قيم الحرارة خلال فترة النهار وإحساسنا بالأجواء الحارة في معظم محافظات الجمهورية مثل الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وأجواء ما بين الدافئة إلى مائلة للحرارة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط في فترة النهار والظهيرة". 

الأرصاد الأرصاد الجوية عواصف ترابية ورملية عواصف ترابية درجات الحرارة

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