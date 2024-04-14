تحذير من الأرصاد: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة غدا

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الاثنين الموافق 15 أبريل، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئ على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

هيئة الأرصاد توضح الظواهر الجوية المتوقعة غدا

وعن الظواهر الجوية؛ توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من مدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وفق بيان هيئة الأرصاد.

بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 30 18

العاصمة الإدارية 30 18

6 أكتوبر 31 17

بنهــــا 29 18

دمنهور 29 17

وادي النطرون 31 18

كفر الشيخ 29 17

المنصورة 29 17

الزقازيق 30 18

شبين الكوم 30 18

طنطا 29 17

دمياط 25 16

بورسعيد 24 17

الإسماعيلية 31 18

السويس 31 17

العريش 26 16

رفح 25 16

رأس سدر 26 18

نخل 28 17

كاترين 23 10

الطور 29 20

طابا 27 18

شرم الشيخ 31 22

الإسكندرية 25 16

العلمين 24 16

مطروح 23 14

السلوم 24 14

سيوة 29 13

رأس غارب 31 20

الغردقة 31 20

سفاجا 30 21

مرسى علم 31 21

شلاتين 31 20

حلايب 28 22

أبو رماد 30 21

رأس حدربة 29 21

الفيوم 30 15

بني سويف 31 15

المنيا 31 16

أسيوط 30 16

سوهاج 32 17

قنا 35 19

الأقصر 35 19

أسوان 34 20

الوادي الجديد 33 19

أبوسمبل 34 19