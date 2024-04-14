10 درجات فرق.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم تسود أجواء حارة خلال فترة النهار على معظم أنحاء الجمهورية ومنها القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، بينما تسود أجواء دافئة ومائلة للدفء على المناطق الساحلية.



شبورة ورياح

وحذرت “غانم” خلال تصريحات تلفزيونية، أن هناك انخفاضا في درجات الحرارة خلال فترة الليل مع وجود برودة في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، حيث يصل فرق درجات الحرارة بين الليل والنهار لـ 10 درجات مئوية في القاهرة الكبرى ويصل لـ 15 درجة مئوية في محافظات أخرى.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن الظاهرة الجوية المؤثرة على مدار الأيام المقبلة هي الشبورة المائية وذلك نظرًا للاستقرار الأحوال الجوية، مشيرة إلى أن هناك نشاط في حركة الرياح.



وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية هذه الفترة تشهد درجات الحرارة ارتفاعات بحوالي من درجة لدرجتين بجانب وجود زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس، لافتة إلى أنه متوقع بداية من اليوم وعلى مدار الأيام المقبلة سيكون هناك مزيد من الارتفاعات في قيم درجات الحرارة بشكل تدريجي.