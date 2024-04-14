أشرف عقبة: الدولة نجحت في توفير الخدمات العلاجية بجميع أنحاء الجمهورية

أكد الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة بجامعة عين شمس سابقًا، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بصحة المواطن المصري، حيث تقدم له كافة الخدمات الطبية في مختلف أنحاء الجمهورية من خلال المراكز الثابتة والقوافل المتنقلة.

وأضاف “عقبة” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الأحد، أن الفحص الدوري يساعد في معرفة المشاكل الصحية التي يعاني منها المواطن المصري.



ولفت الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة بجامعة عين شمس سابقًا إلى أن الاكتشاف المبكر للأمراض أصبح مهما للغاية حاليًا، حيث يساعد في إعطاء المريض الإرشادات والرعاية اللازمة قبل وصوله لمراحل متأخرة.