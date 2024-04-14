شبورة ورياح| الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم.. وتحذر من هذا الأمر

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، الأحد، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.





وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن هذه الفترة تشهد درجات الحرارة ارتفاعات بحوالي من درجة لدرجتين بجانب وجود زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس، لافتة إلى أنه متوقع بداية من اليوم وعلى مدار الأيام المقبلة سيكون هناك مزيد من الارتفاعات في قيم درجات الحرارة بشكل تدريجي.



طقس اليوم الأحد

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تتأثر بكتل هوائية صحراوية بجانب امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، حيث متوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 29 درجة مئوية.



وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم تسود أجواء حارة خلال فترة النهار على معظم أنحاء الجمهورية ومنها القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، بينما تسود أجواء دافئة ومائلة للدفء على المناطق الساحلية.



وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن هناك انخفاضا في درجات الحرارة خلال فترة الليل مع وجود برودة في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، حيث يصل فرق درجات الحرارة بين الليل والنهار لـ 10 درجات مئوية في القاهرة الكبرى ويصل لـ 15 درجة مئوية في محافظات أخرى، بجانب وجود نشاط في حركة الرياح.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن الظاهرة الجوية المؤثرة على مدار الأيام المقبلة هي الشبورة المائية وذلك نظرًا للاستقرار الأحوال الجوية.

