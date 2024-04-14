عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شبورة ورياح| الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم.. وتحذر من هذا الأمر

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، الأحد، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن هذه الفترة تشهد درجات الحرارة ارتفاعات بحوالي من درجة لدرجتين بجانب وجود زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس، لافتة إلى أنه متوقع بداية من اليوم وعلى مدار الأيام المقبلة سيكون هناك مزيد من الارتفاعات في قيم درجات الحرارة بشكل تدريجي.
 

txt

مجلس الوزراء: المجال الجوي المصري يعمل بشكل طبيعي دون توقف

txt

رويترز: إيران تتوعد بهجوم أكبر إذا ردت إسرائيل على ضربات الليلة الماضية

طقس اليوم الأحد

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تتأثر بكتل هوائية صحراوية بجانب امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، حيث متوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 29 درجة مئوية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم تسود أجواء حارة خلال فترة النهار على معظم أنحاء الجمهورية ومنها القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، بينما تسود أجواء دافئة ومائلة للدفء على المناطق الساحلية.
 

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن هناك انخفاضا في درجات الحرارة خلال فترة الليل مع وجود برودة في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، حيث يصل فرق درجات الحرارة بين الليل والنهار لـ 10 درجات مئوية في القاهرة الكبرى ويصل لـ 15 درجة مئوية في محافظات أخرى، بجانب وجود نشاط في حركة الرياح.

 

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن الظاهرة الجوية المؤثرة على مدار الأيام المقبلة هي الشبورة المائية وذلك نظرًا للاستقرار الأحوال الجوية.
 

الأرصاد الأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة طقس اليوم الأحد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب وفاة شيرين سيف النصر.. انقذ نفسك وعالج المرض في بدايته

600 جنيه الآن|تراجع غير متوقع بأسعار الذهب بعد قفزة جنونية وعيار21 مفاجأة

مصدر أمني مصري رفيع المستوى: الدفاعات الجوية المصرية في حالة تأهب قصوى

في عزايا .. ماذا طلبت شيرين سيف النصر قبل وفاتها بلحظات؟

مجلس الوزراء: المجال الجوي المصري يعمل بشكل طبيعي دون توقف

تسبب فى وفاة الملايين آخرهم شيرين سيف النصر .. كيف تحمى نفسك من هذا المرض

أقل من المبادرة.. تراجع كبير في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

رسميًا من اليوم.. ارتفاع أسعار السجائر

ترشيحاتنا

تراجع في أسهم بورصة تل أبيب بعد الهجوم الإيراني

شبورة ورياح| الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم.. وتحذر من هذا الأمر

قرار جديد في واقعة الطالب المتهم بقتـ ل زميله بالقليوبية

غدرت بهم.. اعترافات مرعبة للمتهم بقتـ.ل 3 مصريين في قطر

المالية تبدأ ترويجها للفرص الاستثمارية بمصر لدعم القطاع الخاص.. تفاصيل

جيش الاحتلال الإسرائيلي يحرج إيران وينفي صحة تدميرها موقعين عسكريين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سجل خالٍ من الهزائم|هل يداوي ليفربول جراحه الأوروبية أمام كريستال بالاس.. وأرقام مميزة لـ«صلاح»

طريقة عمل الحواوشي بالعيش الأبيض

أعراض الإصابة بمرض خطير من تناول الرنجة الفاسدة

مين ميحبش فاطمة|سر اللحظات الأخيرة في حياة شيرين سيف النصر.. ووصيتها الأخيرة

فيديو

كان نفسي يعجب الناس.. آيتن عامر تعلق على جدل "زوجة واحدة لا تكفي"

وليد سعد يتصدر التريند بأغنية "اللي فارق فارق"

الغش مزاج الأمريكيين .. القهوة المخلوطة بالبازلاء ونوى البلح تحقق إقبالا حول العالم

شيرين سيف النصر تكشف في تسجيل صوتي كواليس "من الذي لا يحب فاطمة"|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ