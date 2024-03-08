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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أشرف عقبة: دول كبرى لا تحقق التغطية التأمينية مثل مصر

أشرف عقبة
أشرف عقبة

قال الدكتور أشرف عقبة رئيس أقسام الباطنة بجامعة عين شمس سابقا، إنّ المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحي الشامل تمت بنجاح، والآن يُجرى الاستعداد لبدء المرحلة الثانية التي تشمل 5 محافظات جديدة: كفر الشيخ، دمياط، المنيا، مطروح، وشمال سيناء.

وأضاف «عقبة» في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ هذه المحافظات الخمسة سيستفيد سكانها من خدمات التأمين الطبي الشامل الذي يحتاج أشياء كثيرة مثل التجهيز والاستعداد جتى يستفيد المواطنون، وهذا التجهيز يتم على مستوى البشر والحجر، حيث تُجهز المستشفيات والمراكز الصحية الأولية الموجودة في هذه المحافظات من أجل تحسين الخدمة فيها وعمل المنظومات الإلكترونية التي تساعد المواطنين على تلقي الخدمات الصحية من خلال التعامل مع التأمين الطبي الشامل.

وتابع رئيس أقسام الباطنة بجامعة عين شمس سابقا: «يتم العمل، على تدريب الكوادر، سواء الطبية أو غير الطبية التي تعمل في المستشفيات وكل ذلك بتكلفة عالية من أجل تغطية احتياجات المحافظات والمواطنين فيها للحصول على الخدمات الصحية والعلاجية وعدم الاضطرار إلى الذهاب للعاصمة أو المحافظات القريبة».
 

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