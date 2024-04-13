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رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

نشاط للرياح وارتفاع الموج..الأرصاد الجوية توجه تحذيرا هاما للمواطنين بشأن حالة الطقس

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم السبت 13 أبريل 2024، متوقعة أنّ يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، دافئ على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، أمّا في المساء والصباح الباكر فيكون مائلا للبرودة، وخاصة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بينما يكون لطيفًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة

وحذّرت الأرصاد، في بيان، من ظاهرتين جويتين ضمن حالة الطقس، فمن المتوقع انتشار الشبورة المائية، على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبري وشمال الصعيد.

أمّا عن الظاهرة الثانية، فأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الرياح تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وحذرت الأرصاد الجوية، من نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

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حالة البحر الأحمر

وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5- 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة البحر المتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

تحذير من تخفيف الملابس

وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد تحسنا في الأحوال الجوية خلال الفترة الحالية، حيث يوجد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

وأضافت غانم- خلال تصريحات لها، أن درجة الحرارة تصل على القاهرة لـ 28 درجة، لافتة إلى أن الطقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ودافئ على السواحل الشمالية، وحار على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارًا، مائل للبرودة ليلًا وخاصة في الساعات المتأخرة ليلًا والأولى من الصباح الباكر.

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وتابعت: حالة الطقس خلال فترة الليل تكون باردة حيث تتراجع درجات الحرارة خاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر.

وحذرت غانم من فارق الحرارة الكبيرة بين الليل والنهار والذي يصل لـ10 درجات، كما حذرت من الانخداع بالطقس الدافئ خلال فترة النهار وتخفيف الملابس.

وأكدت أن أهم الظواهر الجوية المتوقع حدوثها خلال الفترة الحالية هي الشبورة المائية والتي تتواجد في الصباح الباكر والتي تكون كثيفة على بعض المناطق القريبة المسطحات المائية والمناطق الزراعية.

درجات الحرارة اليوم السبت

وسوف نرصد لكم درجات الحرارة اليوم السبت 13 أبريل، والتي جاءت كالتالي:

القاهرة 28 17

العاصمة الادارية 28 16

6 اكتوبر 27 16

بنهــــا 28 17

دمنهور 27 16

وادى النطرون 27 17

كفر الشيخ 27 16

المنصورة 28 16

الزقازيق 28 17

شبين الكوم 28 15

طنطا 27 17

دمياط 23 16

بورسعيد 23 16

الإسماعيلية 29 15

السويس 29 16

العريش 25 14

رفح 24 14

رأس سدر 28 18

نخل 26 14

كاترين 23 10

الطور 29 16

طابا 26 16

شرم الشيخ 31 21

الاسكندرية 23 15

العلمين 23 14

مطروح 22 14

السلوم 23 13

سيوة 28 13

رأس غارب 31 20

الغردقة 31 20

سفاجا 31 21

مرسى علم 32 21

شلاتين 31 20

حلايب 29 22

أبورماد 29 21

رأس حدربة 28 21

الفيوم 30 15

بني سويف 30 15

المنيا 31 16

أسيوط 31 15

سوهاج 33 17

قنا 35 18

الأقصر 35 18

أسوان 35 19

الوادى الجديد 34 16

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