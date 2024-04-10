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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أمطار تضرب تلك المحافظات.. ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس أول أيام العيد؟

صدى البلد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، الموافق 10 أبريل 2024، أول أيام عيد الفطر المبارك، متوقعة أن يسود اليوم، طقس دافيء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، مشيرة إلى سيادة طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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ماذا قالت الأرصاد عن طقس أول أيام العيد؟

قالت "الأرصاد"، إن حالة الطقس اليوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك، يسودها، طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًأ وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء والصعيد.

أمطار 

وأضافت "الهيئة"، أن طقس اليوم، يشهد أمطارًا خفيفة قد تكون متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ومدن القناة، على فترات متقطعة.

نشاط الرياح

وأشارت إلى أن طقس أول أيام العيد 2024، يتأثر بنشاط للرياح، على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

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تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمال البلاد

من المتوقع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمال البلاد، وتستقر درجات الحرارة وتسجل القاهرة 26 درجة مئوية، أما السواحل الشمالية 23 درجة مئوية، وترتفع على محافظات جنوب الصعيد وتسجل 31 درجة مئوية.

تكاثر السحب

وأعلنت الأرصاد الجوية، عن تحسن حالة الطقس وتوقف الأمطار وارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، اعتبارا من غد الخميس 11 إبريل 2024.

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نصائح الأرصاد أول أيام عيد الفطر

نصحت الأرصاد الجوية خلال أيام العيد بارتداء الملابس «بكم» خلال ساعات النهار، وارتداء الجواكت الشتوية الخفيفة ليلًا منعًا للإصابة بنزلات البرد خلال هذه الفترة من العام.

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توقعات درجات الحرارة اليوم الأربعاء

القاهرة الكبرى والوجه البحري

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى: 18

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 13

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 19

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