مفاجأة|أحمد رفعت يغادر المستشفى لقضاء العيد مع أسرته.. وهذا موعد عودته للملاعب

بعد قضاء فترة طويلة تخطت 26 يوما في المستشفى، حصل أحمد رفعت، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر، على موافقة الأطباء بالخروج من المستشفى، اليوم الثلاثاء، وقضاء العيد مع أسرته.

أحمد رفعت يقضي العيد وسط اسرته

قال مصدر مطلع داخل المستشفى التي يتواجد بها لاعب مودرن فيوتشر أحمد رفعت، إن اللاعب سوف يغادر المستشفى ويعود لمنزله عقب الإفطار مساء اليوم، بعد تحسن حالته بشكل كبير، في الفترة الأخيرة، وتحديدا بوظائف الكلى.

لاعب فيوتشر في المستشفى

وأوضح المصدر، أنه حال عدم خروج أحمد رفعت عقب الإفطار اليوم، سيغادر صباح غد الأربعاء، في أول أيام عيد الفطر المبارك، على أن تجري متابعة الحالة بشكل مستمر، من قبل الجهاز الطبي المعالج له.

واختتم المصدر تصريحاته: أحمد رفعت سيغادر المستشفى، ومن الوارد أن يعود للملاعب مرة أخرى خلال الموسم المقبل.

برنامج وقائي للاعب فيوتشر

وضع الأطباء برنامجاً وقائيا لأحمد رفعت تحت إشراف طبيب متخصص، حيث غادر اللاعب قبل أيام، العناية المركزة وتم نقله إلى غرفة عادية مجهزة، حيث خضع للرعاية الكاملة وإشراف كامل من الأطباء، بعد تحسن في حالته الطبية، وتحسن وظائف الكلى.

وزير الرياضة يزور رفعت

وقبلها أعلنت إدارة مستشفى زمزم في الإسكندرية، عن مغادرة اللاعب مقر المستشفى إلى مستشفى آخر بالقاهرة في سيارة رعاية مجهزة، بعد ثبات حالة اللاعب الصحية بشكل عام وفصل جهاز الغسيل الكلوي الممتد واستعادة الوعي بشكل كامل وطبيعي، واستقرار كافة العلامات الحيوية للحالة، بناء على رغبة اللاعب وأسرته، وبالتنسيق بين نادي فيوتشر والفريق الطبي المسؤول عن الحالة بوحدة العناية المركزة بالمستشفى.

ماذا حدث لـ أحمد رفعت؟

كان لاعب نادي فيوتشر قد سقط مغشيا عليه قبل نهاية مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري، بدقيقة ونصف، في الجولة 16 من الدوري المصري يوم 11 مارس الماضي.

سقوط احمد رفعت

وكشف الطاقم الطبي إصابة اللاعب بتوقف لعضلة القلب لمدة ساعة ونصف، نتيجة اضطراب وتسارع حاد في ضربات القلب.

وأشار الأطباء إلى أنه تم عمل إنعاش للقلب في الطوارئ، وبمجرد استرداد الدورة الدموية لعملها واستقرار حالة القلب عاد للعناية المركزة.