عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مفاجأة|أحمد رفعت يغادر المستشفى لقضاء العيد مع أسرته.. وهذا موعد عودته للملاعب

أحمد رفعت يقضي العيد
أحمد رفعت يقضي العيد وسط اسرته

بعد قضاء فترة طويلة تخطت 26 يوما في المستشفى، حصل أحمد رفعت، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر، على موافقة الأطباء بالخروج من المستشفى، اليوم الثلاثاء، وقضاء العيد مع أسرته.

txt

تغييرات بالجملة.. هل يعود ثلاثي الزمالك المرعب أمام سيد البلد

txt

الرحلة مع الأبيض كتبت نهايتها| رباعي زملكاوي يغادر الفريق.. من هم؟

أحمد رفعت يقضي العيد وسط اسرته

قال مصدر مطلع داخل المستشفى التي يتواجد بها لاعب مودرن فيوتشر أحمد رفعت، إن اللاعب سوف يغادر المستشفى ويعود لمنزله عقب الإفطار مساء اليوم، بعد تحسن حالته بشكل كبير، في الفترة الأخيرة، وتحديدا بوظائف الكلى.

لاعب فيوتشر في المستشفى 

وأوضح المصدر، أنه حال عدم خروج أحمد رفعت عقب الإفطار اليوم، سيغادر صباح غد الأربعاء، في أول أيام عيد الفطر المبارك، على أن تجري متابعة الحالة بشكل مستمر، من قبل الجهاز الطبي المعالج له.

واختتم المصدر تصريحاته: أحمد رفعت سيغادر المستشفى، ومن الوارد أن يعود للملاعب مرة أخرى خلال الموسم المقبل.

txt

مسلسل صادم وضد القيم.. إحالة ماجد المصري وأيتن عامر للنيابة ومنعهما من التمثيل

txt

وضعت شروطا قاسية.. حقيقة عودة شيرين إلى حسام حبيب.. وعلاقة خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف بها

برنامج وقائي للاعب فيوتشر

وضع الأطباء برنامجاً وقائيا لأحمد رفعت تحت إشراف طبيب متخصص، حيث غادر اللاعب قبل أيام، العناية المركزة وتم نقله إلى غرفة عادية مجهزة، حيث خضع للرعاية الكاملة وإشراف كامل من الأطباء، بعد تحسن في حالته الطبية، وتحسن وظائف الكلى.

وزير الرياضة يزور رفعت

وقبلها أعلنت إدارة مستشفى زمزم في الإسكندرية، عن مغادرة اللاعب مقر المستشفى إلى مستشفى آخر بالقاهرة في سيارة رعاية مجهزة، بعد ثبات حالة اللاعب الصحية بشكل عام وفصل جهاز الغسيل الكلوي الممتد واستعادة الوعي بشكل كامل وطبيعي، واستقرار كافة العلامات الحيوية للحالة، بناء على رغبة اللاعب وأسرته، وبالتنسيق بين نادي فيوتشر والفريق الطبي المسؤول عن الحالة بوحدة العناية المركزة بالمستشفى.

txt

ثغرة في العقد| الزمالك يفاوض نجم الأهلي.. صفقة ثأرية من العيار الثقيل

txt

جيمس بوند المصري.. سر ظهور محمد صلاح ببدلة سوداء في ليفربول

ماذا حدث لـ أحمد رفعت؟

كان لاعب نادي فيوتشر قد سقط مغشيا عليه قبل نهاية مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري، بدقيقة ونصف، في الجولة 16 من الدوري المصري يوم 11 مارس الماضي.

سقوط احمد رفعت 

وكشف الطاقم الطبي إصابة اللاعب بتوقف لعضلة القلب لمدة ساعة ونصف، نتيجة اضطراب وتسارع حاد في ضربات القلب.
وأشار الأطباء إلى أنه تم عمل إنعاش للقلب في الطوارئ، وبمجرد استرداد الدورة الدموية لعملها واستقرار حالة القلب عاد للعناية المركزة.

بشرى سارة أحمد رفعت لاعب فيوتشر يغادر المستشفى قضاء أيام العيد وسط أسرته مودرن فيوتشر إصابة اللاعب بتوقف لعضلة القلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء آخر ساعة فى رمضان.. لحظات ثمينة لا تعوض اغتنمها من الآن للمغرب

تهنئة عيد الفطر .. أجمل الرسائل ابعتها لكل حبايبك وعيد عليهم

معجزة ربانية تحدث آخر ساعة من رمضان .. ترقبوها

بعد قرار منعهما من التمثيل| تعليقات ماجد المصري وأيتن عامر على المسلسل الجدلي.. ومحامية ترفض

رسائل تهنئة عيد الفطر .. أجمل برقيات التهاني يفرح بها الأهل والأحبة والأصدقاء

كيف كان يودع النبي شهر رمضان.. كلمات من قالها ظفر بإحدى الحسنيين

حجب السكر.. المشدد 18 عاما لـ مستشار وزير التموين وعزله من منصبه

3 أيام الصبح وبليل| تفاصيل مثيرة في واقعة فتاة البساتين

ترشيحاتنا

سيناتور أمريكي: البيت الأبيض يسعى لتخصيص 100 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا

بيان عاجل من حماس للشعب الفلسطينية والأمة العربية بمناسبة عيد الفطر

ضرب نار| 3 أهداف في موقعة ريال مدريد ومانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

مستشار الأمن القومي الأمريكي: نرحب بزياة المساعدات إلى غزة لكنها غير كافية

مفاجأة|أحمد رفعت يغادر المستشفى لقضاء العيد مع أسرته.. وهذا موعد عودته للملاعب

نص خطبة صلاة العيد 2024.. مكتوبة كاملة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسرا تتألق في العرض الخاص لفيلم شقو.. صور

محمد ممدوح أول الحضور للعرض الخاص لفيلم شقو

تحذير .. هؤلاء الممنوعين من تناول الترمس

مسلسل صدفة الحلقة 30.. ريهام حجاج تقيم مع اخواتها والقبض على خالد الصاوي 

فيديو

موعد صلاة عيد الفطر 2024 والساحات المخصصة للصلاة

الاختلاط بالساحات.. حكم صلاة النساء بجوار الرجال في العيد

أعلى راتب في العالم .. ليفربول يستعد لبيع محمد صلاح

حسن شاكوش يطرح أغنية انا فى البلد عضمة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

اﻟﻤﺰﻳﺪ