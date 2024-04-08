خارج بُكره.. شبانة يفاجئ جمهوره بشأن حالة اللاعب أحمد رفعت الصحية

زَفَّ الاعلامي محمد شبانة مفأجاة سارة، بشأن حالة لاعب فيوتشر أحمد رفعت.

وقال شبانة، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": أحمد رفعت خارج بكره من المستشفى، والقلب تمام والرئة تمام، وهيعيد وسط أهله".

وكان حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، وإبراهيم حسن مدير المنتخب ووليد بدر مدير إداري المنتخب، قد توجهوا إلى المستشفي المتواجد به أحمد رفعت لاعب فيوتشر للاطمئنان عليه ومتابعة حالته الصحية .

وتعرض أحمد رفعت للإصابة والإغماء وسقط داخل أرض الملعب خلال مباراة الاتحاد السكندري في الدوري، قبل أن يتدخل الجهاز الطبي لفريقه ويقوم بعلاجه.

ونقل أحمد رفعت بسيارة الإسعاف إلى أقرب مستشفى في ظل معاناته من إصابة خطير، وعاش اللاعب لحظات صعبة، قبل أن تتحسن حالته مؤخرا.

وغادر أحمد رفعت العناية المركزة وتم نقله إلى غرفة عادية مجهزة، حيث يخضع للرعاية الكاملة وإشراف كامل من الأطباء، بعد تحسن في حالته الطبية، وتحسن وظائف الكلى.