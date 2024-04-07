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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ثغرة في العقد| الزمالك يفاوض نجم الأهلي.. صفقة ثأرية من العيار الثقيل

صدى البلد

رغم حالة الود الذي يعيش فيها ناديي الاهلي والزمالك، إلا أنهما يتعاملان بمبدأ "اللي في القلب في القلب"، حيث يستغل كلا الناديين فترة الانتقالات الصيفية القادمة من الآن، لتدعيم صفوفهما، مستغلين ثغرات التعاقدات الخاصة بلاعبي الفريقين.

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الزمالك يخطط لخطف نجم الاهلي

فتح مجلس إدارة نادي الزمالك، مفاوضات مع لاعب النادي الأهلي، لتدعيم صفوف الفارس الأبيض خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة، مستغلا ثغرة في عقد لاعب الأحمر.

رئيس الزمالك

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن إدارة الفارس الأبيض تقترب من التعاقد مع شادي رضوان لاعب النادي الأهلي.

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تغرة في عقد لاعب الاهلي

أوضح المصدر، أن شادي رضوان وقع عقدا مع النادي الأهلي، لكن لم يتم توثيق العقد، وبذلك يصبح اللاعب متاحا للانتقال إلى أي نادي آخر.

وأضاف، أن نادي الزمالك دخل في مفاوضات مع لاعب الأهلي، مشيرا الى أن شادي رضوان رحب بالانضمام إلى صفوف القلعة البيضاء.

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من هو شادي رضوان؟

لاعب الأهلي الشاب شادي رضوان يبلغ من العمر 22 عامًا، ويشغل مركز الجناح، حيث صنفته صحيفة «الجارديان» البريطانية ضمن أبرز 60 موهبة كروية في العالم.

شادي رضوان 

وبدأ شادي مسيرته في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وفي صيف 2020 تم تصعيده للفريق الأول لكرة القدم.

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الخطيب يحصن لاعبه الشاب

أكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، طلب من أمير توفيق، ضرورة التحرك، من أجل انهاء أزمة شادي رضوان، لقطع الطريق عن الزمالك، لاسيما أن السويسري مارسيل كولر، وافق على ضم اللاعب، خلال الفترة الحالية.

الخطيب 

وأبدى مسؤولو نادي الزمالك، رغبتهم في التعاقد مع اللاعب، لاسيما أن الفريق الأبيض، سيرحل عنه عدد من اللاعبين، خلال الفترة الحالية، بعد خروجهم من حسابات المدير الفني، وطلب جوميز بضرورة التعاقد مع بدلاء، خلال الفترة الحالية.

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