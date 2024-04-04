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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مليون دولار حسمت الأمر.. كهربا في هذا النادي السعودي لتعويض غرامة الزمالك

صدى البلد

توصل إدارة النادي الأهلي، إلى اتفاق نهائي مع محمود عبد المنعم “كهربا”، بشأن رحيله عن صفوف الفريق الكروي لمدة موسم واحد، على سبيل الاعارة، بعدما استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة، على إعادة المشهد بشأن ترتيب رؤوس الحربة في صفوف النادي الأهلي خلال الوقت الحالي.

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الخطيب يوافق على إعارة نجم الأهلي

وافق مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على العرض المقدم من قبل أحد الاندية السعودية، والذي طلب فيه الحصول على خدمات نجم الفريق الأول بالقلعة الحمراء، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط.

الخطيب

وخرج اللاعب من حسابات الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، حيث فتح الأخير الباب أمام رحيل اللاعب في الميركاتو الصيفي.

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تفاصيل العرض السعودي لنجم الأهلي

أكدت مصادر مسؤولة في القلعة الحمراء، أن الكابتن محمود الخطيب، قد أبدى موافقة مبدئية على عرض نادي الحزم السعودي، والذي طلب فيه التعاقد مع اللاعب محمود عبد المنعم كهربا لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مقابل مليون دولار.

ووفقًا للتقارير الصحفية، فإن النادي السعودي يريد التوقيع مع “كهربا” لمدة موسم، ومن ثم سيكون هناك بند بأحقية الشراء مقابل 2 مليون دولار بعد نهاية موسم الإعارة.

وكان الأهلي قد دفع نحو 70 مليون جنيه لسداد غرامة كهربا والموقعة عليه لصالح نادي الزمالك، ولهذا فإعارة اللاعب لصالح نادي الحزم السعودي ستعوض جزء كبير من تلك الغرامة.

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موعد حسم صفقة انتقال لاعب الأهلي للسعودية

ويحاول مندوب إدارة الحزم السعودي، المتواجد في القاهرة، خلال الساعات المقبلة، حسم المفاوضات مع اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، بهدف إنهاء كافة تفاصيل الصفقة قبل انطلاق الميركاتو الصيفي القادم.

محمود كهربا 

وخرج "كهربا" من حسابات الجهاز الفني للأهلي في الفترة الأخيرة، وأصبح في المركز الثالث بترتيب مهاجمي الفريق بعد كلًا من الفرنسي
أنتوني موديست والفلسطيني وسام أبو علي.

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فيفا يؤكد إسقاط قضية كهربا نهائيا

كشفت تقارير صحفية، عن إجراء جديد من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بخصوص قضية محمود كهربا نجم الاهلي، مع نادي الزمالك، حيث قام بمخاطبة محامي اللاعب، الدولي التونسي علي عباس، من أجل إبلاغه بأن الزمالك راسل الاتحاد الدولي ليؤكد على إنهاء القضية.

كهربا

وأوضحت، أن الفيفا أكد لمحامي اللاعب أن القضية تم إسقاطها بشكل رسمي من سجلات الاتحاد الدولي، ليتم إغلاقها بشكل نهائي من جانب جميع الأطراف.

وكان محمود عبد المنعم كهربا، نجم النادي الاهلي، قد أسدل الستار على أزمته مع نادي الزمالك، حيث قام بدفع الغرامة الموقعة عليه، خلال الفترة الماضية.

مليون دولار حسمت الأمر كهربا في الدوري السعودي غرامة الزمالك إدارة النادي الأهلي محمود عبد المنعم “كهربا مارسيل كولر نادي الحزم السعودي الخطيب

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