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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

ظهر في تدريبات الأهلي لمواجهة سيمبا.. متى يعود إمام عاشور للمشاركة؟

صدى البلد

ظهر إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تدريب الفريق، أمس الاثنين، على ملعب التتش في الجزيرة، استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها، عقب خضوعه لجراحة في الكتف، خلال الأيام الماضية، نظرًا للإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس العاصمة.

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تأهيل إمام عاشور ومدة غيابه

كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها إمام عاشور بعد إجرائه جراحة الكتف، أنه سيبدأ تنفيذ البرنامج التأهيلي بداية من اليوم، إذ يبدأ اللاعب في خوض تدريبات خفيفة في صالة الجيم.

إصابة إمام عاشور 

ووفقًا للتقارير الطبية التي خضع لها فإنّه من المقرر أن يغيب اللاعب فترة قد تصل إلى 4 أسابيع، على أن يبدأ بعدها الدخول تدريجيًا في التدريبات الجماعية، استعدادًا للعودة إلى المباريات.

إمام مصابا

ويغيب إمام عن عدد كبير من المباريات، منها "إنبي، زد، الزمالك، المصري سيراميكا كليوباترا، الإسماعيلي، الجونة، الاتحاد السكندري"، وربما يلحق بمباراة بلدية المحلة أو المقاولون منتصف مايو المقبل.

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الأهلي يطالب فيفا بتكاليف علاج إمام

يجهز النادي الأهلي خطابا من أجل إرساله للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بشأن تحمل تكاليف إصابة إمام عاشور، الذي تعرض للإصابة بخلع في الكتف، خلال المشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس العاصمة الودية التي تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي في إطار الأجندة الدولية.

إمام عاشور 

وأوضح المصدر، أن النادي الأهلي سيطالب الاتحاد الدولي لكرة القدم بتحمل تكاليف راتب إمام عاشور خلال فترة الإصابة التي يعاني منها حاليا، حيث يجهز الجهاز الطبي للفريق الأحمر، التقرير الطبي الخاص باللاعب، مع صورة من عقده، حتى يتم الموافقة على طلب الأهلي بتحمل التكاليف كاملة الخاصة باللاعب.

الشناوي 

وأشار المصدر، الى أن النادي الأهلي، سيخاطب الاتحاد المصري لكرة القدم أيضا، من أجل تحمل تكاليف علاج وتأهيل إمام عاشور، مثلما حدث مع محمد الشناوي، الذي تعرض للإصابة هو الآخر خلال المشاركة مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

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موعد مباراة الأهلي القادمة أمام سيمبا

استأنف الأهلي تمرينه الجماعي، أمس، استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني، بعدما حصل الفريق على راحة سلبية لمدة 48 ساعة.

الأهلي وسيمبا 

ويستضيف النادي الأهلي نظيره سيمبا في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث انتهى لقاء الذهاب في تنزانيا بفوز الأهلي بهدف دون رد، أحرزه أحمد نبيل كوكا يوم الجمعة الماضي.

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