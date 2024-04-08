ميدو يكشف سبب وفاة محمد مدحت المعد البدني لنادي الزمالك

كشف أحمد حسام ميدو أسباب وفاة محمد مدحت المعد البدني لنادي الزمالك، والذي تعرض لأزمة قلبية مساء الخميس خلال التوجه إلى مران الفريق.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور:"حزنت كثيرصا بعد خبر وفاة محمد مدحت المعد البدني لنادي الزمالك، هو شخص رائع ويعمل بكل جدية".

وتابع: "أحذر الشباب من تناول أي عقاقير طبية بدون استشارة طبيب متخصص، وعدم تناول أي مكملات غذائية إلا تحت إشراف المتخصصين".

وأكمل:الراحل محمد رفعت تناول مضاد حيوي 1000، بعد الصيام، وهو ما تسبب في وفاته وأحذر الشباب من تناول المضادات الحيوية بدون استشاري".

واختتم: "مصر هي البلد الوحيد التي تسمح بشراء المضادات الحيوية بدون استشارات طبية، وهذا خطأ كبير ولابد أن نراجع حساباتنا".