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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيوتشر: لن نتعامل مع الزمالك في الصفقات إلا بعد الاعتذار وتحسن رفعت

أحمد رفعت لاعب مودرن
أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر

أكد وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر، أن فريقه فقد فرصة التأهل بعد خسارة لقاء الذهاب أمام الزمالك، وصادفه سوء حظ غريب في تلك المباراة، مشيرًا إلى أنه واجه فريق كبير يمتلك جماهيرية عريضة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: “مشكلة فيوتشر وبعض الفرق المصرية أنها لم تعتاد مواجهة الأندية الجماهيرية بحضور كبير وصل لـ30 ألف مشجع، واستبعاد جنش من المباراة كان قرار فني، وهناك بعض اللاعبين يكون لديها حالة عدم توفيق، وهو كابتن الفريق ونعتمد عليه كثيرا في لم الشمل”.

اعتذار الزمالك لـ فيوتشر

وأضاف: “لم أسمع أي أحاديث بشأن رغبة الزمالك في ضم جنش الموسم المقبل، ولم نبرم أي صفقة مع النادي الأبيض سوى ناصر ماهر، ولدينا أزمة معهم بسبب تصريحاتهم الخاطئة والتي لا أريد التطرق لها حاليًا، وكان هناك تواصل من جانب أحد أعضاء المجلس بأنه سيتم الاعتذار بشكل رسمي في الإعلام”.

وواصل: “ما حدث من جانب ناصر ماهر، قد يؤثر على الصفقات بين الناديين، نحن نتحدث باحترام عن الزمالك وجماهيره، وبالتأكيد ما حدث لا يرضينا، وناصر أصبح ينتمي للزمالك وأخطأ في نادي فيوتشر، وكان يجب الاعتذار من جانبهم، وهذه هي أصول الإدارة، وإذا لم يكن هناك اعتذار رسمي سنمنع التعامل”.

تطورات حالة نجم فيوتشر

وحول ملف أحمد رفعت، قال: “نتمنى أن يكون اللاعب موجود في بيته خلال الفترة المقبلة، وبدعاء الشعب المصري هناك تحسن كبير على مستوى (الكلى)، وهو ما أسعدني كثيرًا، وأتمنى أن نزف خبر خلال الأيام المقبلة بشأن اللاعب”.

وأتم: “نتمنى عودة المستشار تركي آل الشيخ مجددا للرياضة في مصر، والعلاقات المصرية السعودية مهمة للغاية على مستوى الرياضة، وهناك استثمار رياضي كبير خصوصا أن ناديي الأهلي والزمالك هما الأكثر جماهيرية، وعلينا أن نلعب بهما كورقة استثمارية في السعودية ومصر، لا يجب أن نخسر ذلك، الرياضة المصرية تحتاج لتنمية ويحصل لها زيادة إيرادات”.

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