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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هيثم عرابي: أبارك للزمالك على التأهل.. ولا نتدخل في اختيارات المدير الفني

الزمالك أمام مودرن
الزمالك أمام مودرن فيوتشر

عبر هيثم عرابي، الرئيس التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر عن حزنه بعد الخسارة أمام الزمالك في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، وتوديع البطولة.

 

وقال هيثم في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا، مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع عبر فضائية المحور: "أبارك لنادي الزمالك وجماهيره الكرة مكسب وخسارة، بعد ما شاهدنا المباراة السبب في خروجنا هي الأخطاء الفردية للفريق في المباراة الأولى، مثل ركلة الجزاء الأولى في المباراة الأولى".

 

وأكمل: "لكي تصل لابجد وأن تمر على العديد من المباريات والخبرات، التي تكسبها اللاعبين، ولكن دخلنا مباراة اليوم وكنا نضع طموحات كبيرة للصعود  ونعمل على الاستمرار والتأهل والتطور خلال الفترة القادمة".

 

وعن استبعاد محمود جنش.. قال: "لا نتدخل في اختيارات المدرب، كل ذلك يتم في الغرف المغلقة، وجنش لاعب كبير وقدم الكثير للفريق، واختيارات المدير الفني لها الأولوية، ولا أعتقد أن استبعاد جنش جاء بسبب مواجهة الزمالك والعوامل النفسية، وهو اختيار فني للمباراة".

 

وأردف: "تامر مصطفى مشروع كبير، والأمر ليس متعلق بخسارة مباراة، ونتفهم تواجده في وقت صعب، ووليد دعبس مقتنع به ولا يوجد أي كلام في الوقت الحالي".

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