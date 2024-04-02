أمطار رعدية.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس | فيديو

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطيه خاصة عن حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 2 إبريل مشيرة إلى أنه سيكون حار مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري إلى جانب جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

كما أوضحت الهيئة أن الطقس اليوم سيكون دافئًا على السواحل الشمالية من البلاد، لطيف ليلًا في الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

وتشهد حالة الطقس اليوم في مصر، عودة لاضطرابات الأحوال الجوية، حيث يسود طقس حار تزامنا مع سقوط أمطار رعدية متفاوتة الشدة، إلي جانب وجود ظاهرتين جويتين مؤثرتين تضربان عدد كبير من المحافظات خلال الساعات القليلة القادمة، طبقا لما أعلنت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ورغم الطقس الصيفي الذي تشهده البلاد خلال هذا الأسبوع، إلا أن هيئة الأرصاد الجوية تحذر من 3 ظواهر جوية شتوية على عدة مناطق.

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