التحذير من الشبورة.. الأرصاد: استمرار استقرار الأحوال الجوية غدا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار استقرار حالة الطقس غدا، على كافة أنحاء البلاد، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، دافئ على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويظل الطقس مائلا للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، يكون لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من استمرار نشاط الشبورة المائية الكثيفة صباحا على بعض المناطق من الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية.

ويشهد الطقس غدا، أيضا نشاط للرياح النشطة بعض الشئ على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد أيضا.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس غدا، بمختلف المناطق، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى والصغرى 17 درجة.

السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 15 درجة.

جنوب سيناء 31 للعظمى والصغرى 21 درجة.

شمال الصعيد 31 للعظمى والصغرى 16 درجة.

جنوب الصعيد 35 للعظمى والصغرى 19 درجة.