فارق 10 درجات .. الأرصاد تحذر من تراجع الحرارة ليلا

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية جوية حيث تشهد حالة الطقس اليوم، الجمعة أجواء معتدلة على أغلب أنحاء الجمهورية ، حيث تكون الأجواء مستقرة تمام خلال فترات النهار ومناسبة للخروج والاستمتاع بعطلة عيد الفطر المبارك.

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وقالت هيئة الارصاد، إن الطقس اليوم يكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

️وتبقى الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائية صباحا خلال هذه الفترة، حيث تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية .

وحول درجات الحرارة المتوقعة اليوم على كافة الانحاء، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 27 للعظمى والصغرى 17 درجة.

السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 15 درجة.

جنوب سيناء 31 للعظمى والصغرى 21 درجة.

شمال الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15 درجة.

جنوب الصعيد 33 للعظمى والصغرى 18 درجة.

تمر مصر حاليا بتغيرات في حالة الطقس، حيث حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، اليوم الخميس، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، مع نشاط للرياح يزيد من الشعور ببرودة الطقس ليلا على مناطق متفرقة من البلاد.

ونشرت الأرصاد الجوية تفاصيل الحالة الجوية اعتبارا من اليوم، الخميس، وحتى الثلاثاء المقبل، مؤكدة أنه طقس مائل للحرارة غائم على القاهرة الكبرى والوجه البحري ودافئ على السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، أما عن حالة الطقس ليلا فهو مائل للبرودة على كافة الأنحاء ليلا وفي الصباح الباكر.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا، على الطرق المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ومن وإلى الطرق المؤدية من وإلى المسطحات المائية.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم ستشهد البلاد مزيدا من التحسن في الأحوال الجوية، موضحة أن هناك زيادة طفيفة في قيم درجات الحرارة، بجانب زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس.